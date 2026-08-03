Александра Олейникова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 44) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде украинка поборется против бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой (Чехия, WTA 63). Ориентировочное время начала поединок – 18:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.

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