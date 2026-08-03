Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 августа 2026, 17:04 |
37
0

Александра Олейникова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Торонто

03 августа 2026, 17:04 |
37
0
Александра Олейникова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

3 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 44) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде украинка поборется против бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой (Чехия, WTA 63). Ориентировочное время начала поединок – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Александра Олейникова Каролина Плишкова смотреть онлайн WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены первые соперницы Свитолиной и Костюк на тысячнике в Торонто
Теннис | 03 августа 2026, 15:43 0
Определены первые соперницы Свитолиной и Костюк на тысячнике в Торонто
Определены первые соперницы Свитолиной и Костюк на тысячнике в Торонто

Элина сыграет против Джессики Бузас Манейро, а Марта поборется с Кэтрин Себов

Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Бокс | 03 августа 2026, 05:32 1
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»

Боксер рассказал, как приобрел поддельные часы Rolex

Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Футбол | 03.08.2026, 09:59
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Бокс | 03.08.2026, 11:54
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
Футбол | 03.08.2026, 09:35
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
В УЕФА сократили число возможных соперников Динамо в Q4 Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
02.08.2026, 09:44 11
Футбол
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 84
Футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 7
Футбол
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 1
Бокс
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
02.08.2026, 07:02
Бокс
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 28
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем