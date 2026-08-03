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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 16:57 | Обновлено 03 августа 2026, 17:09
387
0

Шахтер начинает защиту титула матчем с Кудровкой. Стартовые составы

Вашему вниманию стартовые составы матча «Шахтер» – «Кудровка»

03 августа 2026, 16:57 | Обновлено 03 августа 2026, 17:09
387
0
Шахтер начинает защиту титула матчем с Кудровкой. Стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine
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1-й тур чемпионата Украины продолжается матчем лучшей команды прошлого сезона, «Шахтера», с «Кудровкой».

Начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Кауан Элиас, Педриньо, Энрике, Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Назарина, Алиссон, Мендоза.

«Кудровка»: Яшков, Векляк, Сердюк, Пасич, Мельничук, Думанюк, Смирный, Семенов, Свитюха, Овусу, Беляев.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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