Украина. Премьер лига03 августа 2026, 16:57 | Обновлено 03 августа 2026, 17:09
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Шахтер начинает защиту титула матчем с Кудровкой. Стартовые составы
Вашему вниманию стартовые составы матча «Шахтер» – «Кудровка»
03 августа 2026, 16:57 | Обновлено 03 августа 2026, 17:09
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1-й тур чемпионата Украины продолжается матчем лучшей команды прошлого сезона, «Шахтера», с «Кудровкой».
Начало – в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Кауан Элиас, Педриньо, Энрике, Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Назарина, Алиссон, Мендоза.
«Кудровка»: Яшков, Векляк, Сердюк, Пасич, Мельничук, Думанюк, Смирный, Семенов, Свитюха, Овусу, Беляев.
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