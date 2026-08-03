Украина. Премьер лига03 августа 2026, 16:23 | Обновлено 03 августа 2026, 16:28
356
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Буковина – ЛНЗ Черкассы
3 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги
03 августа 2026, 16:23 | Обновлено 03 августа 2026, 16:28
356
0
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3 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.
Клуб Буковина Черновцы сыграет против ЛНЗ Черкассы
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе Украина во Львове
Главным арбитром будет работать Максим Козыряцкий из Запорожья.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Буковина – ЛНЗ
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТБ
Стартовые составы
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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