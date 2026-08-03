Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Буковина – ЛНЗ Черкассы

(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Главным арбитром будет работать Максим Козыряцкий из Запорожья.

Игра пройдет на стадионе Украина во Львове

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