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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 16:23 | Обновлено 03 августа 2026, 16:28
356
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Буковина – ЛНЗ Черкассы

3 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2026, 16:23 | Обновлено 03 августа 2026, 16:28
356
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Буковина – ЛНЗ Черкассы
УПЛ. Стадион Украина во Львове
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3 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

Клуб Буковина Черновцы сыграет против ЛНЗ Черкассы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе Украина во Львове

Главным арбитром будет работать Максим Козыряцкий из Запорожья.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Буковина – ЛНЗ

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТБ

Стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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