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  4. Олейникова – Плишкова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
WTA
03 августа 2026, 16:31 |
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0

Олейникова – Плишкова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто

Встреча 1/64 финала состоится 3 августа и начнется не ранее 18:00 по Киеву

03 августа 2026, 16:31 |
740
0
Олейникова – Плишкова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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3 августа, в первом круге теннисного турнира в Торонто, между собой сыграют Александра Олейникова (WTA 44) и Каролина Плишкова (WTA 63).

Встреча начнется не ранее 18:00 по Киеву.

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Александра Олейникова

Украинская спортсменка всем о себе заявила в этом сезоне, она уже поднялась в топ-50, показывая интересную игру. Титулов пока не было, хотя недавно Олейникова пробилась в свой первый полуфинал WTA в Яссах.

На последнем турнире в Гамбурге украинка и вовсе была первой сеяной, однако, на четвертьфинал против Элины Аванесян не вышла, объяснив это физической усталостью. Такое решение свидетельствует о том, что турнир в Торонто очень важен, теннисистка хотела восстановиться к его началу.

Олейникова провела всего пять матчей на харде в этом сезоне, в которых одержала три победы, украинка предпочитает играть на грунте.

Каролина Плишкова

Чешская спортсменка хорошо известна в теннисном мире, экс-первая ракетка мира, которая никогда не выигрывала шлемы, хоть дважды доходила до финалов мэйджоров. Летом 2024 года Плишкова получила серьезную травму, порвала связки, как результат, операции и пропуск сезона 2025, в котором она провела всего три матча.

Сейчас спортсменке 34 года, ей удалось вернуться в большой теннис, сейчас она в первой сотне и показывает неплохую игру. Плишкова провела 30 матчей в этом сезоне, выиграв 20 из них, на харде сыграла 7 встреч, в которых одержала 4 победы.

Прогноз

Спортсменки никогда между собой не играли, а в их первом очном противостоянии, букмекеры отдают явный перевес чешской теннисистки. В пользу Плишковой ее статус и достижения, к тому же, непонятно в каком состоянии Олейникова, после того как снялась с последнего турнира. Если украинка покажет свой лучший теннис, стоит ожидать интересной битвы. Я здесь рискну поставить на тотал больше 18,5 геймов за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Александра Олейникова
03.08.2026 -
18:00
Каролина Плишкова
Тотал больше 18.5 1.63 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александра Олейникова Каролина Плишкова WTA Торонто прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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