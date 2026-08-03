Олейникова – Плишкова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто

3 августа, в первом круге теннисного турнира в Торонто, между собой сыграют Александра Олейникова (WTA 44) и Каролина Плишкова (WTA 63).

Встреча начнется не ранее 18:00 по Киеву.

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Александра Олейникова

Украинская спортсменка всем о себе заявила в этом сезоне, она уже поднялась в топ-50, показывая интересную игру. Титулов пока не было, хотя недавно Олейникова пробилась в свой первый полуфинал WTA в Яссах.

На последнем турнире в Гамбурге украинка и вовсе была первой сеяной, однако, на четвертьфинал против Элины Аванесян не вышла, объяснив это физической усталостью. Такое решение свидетельствует о том, что турнир в Торонто очень важен, теннисистка хотела восстановиться к его началу.

Олейникова провела всего пять матчей на харде в этом сезоне, в которых одержала три победы, украинка предпочитает играть на грунте.

Каролина Плишкова

Чешская спортсменка хорошо известна в теннисном мире, экс-первая ракетка мира, которая никогда не выигрывала шлемы, хоть дважды доходила до финалов мэйджоров. Летом 2024 года Плишкова получила серьезную травму, порвала связки, как результат, операции и пропуск сезона 2025, в котором она провела всего три матча.

Сейчас спортсменке 34 года, ей удалось вернуться в большой теннис, сейчас она в первой сотне и показывает неплохую игру. Плишкова провела 30 матчей в этом сезоне, выиграв 20 из них, на харде сыграла 7 встреч, в которых одержала 4 победы.

Прогноз

Спортсменки никогда между собой не играли, а в их первом очном противостоянии, букмекеры отдают явный перевес чешской теннисистки. В пользу Плишковой ее статус и достижения, к тому же, непонятно в каком состоянии Олейникова, после того как снялась с последнего турнира. Если украинка покажет свой лучший теннис, стоит ожидать интересной битвы. Я здесь рискну поставить на тотал больше 18,5 геймов за 1,63.