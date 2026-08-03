«Он уже сыграл 1-2 матча». Флик нашел для Ямаля новую роль в Барселоне

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о новой роли для вингера «блаугранас» Ламина Ямаля.

«Ямаль в роли ложной девятки? Он сыграл 1 или 2 матча с нами на этой позиции. Он невероятный игрок, способный адаптироваться, но наша основная идея – использовать его как правого вингера. Гордон и Адееми также могут играть на обоих флангах или как №9. У нас много вариантов, посмотрим», – сказал он.