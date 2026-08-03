«Он уже сыграл 1-2 матча». Флик нашел для Ямаля новую роль в Барселоне
Ламин учится играть в центре нападения
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о новой роли для вингера «блаугранас» Ламина Ямаля.
«Ямаль в роли ложной девятки? Он сыграл 1 или 2 матча с нами на этой позиции. Он невероятный игрок, способный адаптироваться, но наша основная идея – использовать его как правого вингера. Гордон и Адееми также могут играть на обоих флангах или как №9. У нас много вариантов, посмотрим», – сказал он.
Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Ферран Торрес хочет покинуть клуб до конца лета. На фоне ухода Роберта Левандовски этот уход может привести к кадровому дефициту в центре атаки «блаугранас».
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