Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он уже сыграл 1-2 матча». Флик нашел для Ямаля новую роль в Барселоне
Испания
03 августа 2026, 17:04 |
192
0

«Он уже сыграл 1-2 матча». Флик нашел для Ямаля новую роль в Барселоне

Ламин учится играть в центре нападения

03 августа 2026, 17:04 |
192
0
«Он уже сыграл 1-2 матча». Флик нашел для Ямаля новую роль в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Флик и Ямаль
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о новой роли для вингера «блаугранас» Ламина Ямаля.

«Ямаль в роли ложной девятки? Он сыграл 1 или 2 матча с нами на этой позиции. Он невероятный игрок, способный адаптироваться, но наша основная идея – использовать его как правого вингера. Гордон и Адееми также могут играть на обоих флангах или как №9. У нас много вариантов, посмотрим», – сказал он.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Ферран Торрес хочет покинуть клуб до конца лета. На фоне ухода Роберта Левандовски этот уход может привести к кадровому дефициту в центре атаки «блаугранас».

По теме:
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
Приехали без основы. Барселона отказалась играть с английским клубом
Скандал вокруг новичка Реала. ФИФА может сорвать громкий трансфер
Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ханс-Дитер Флик
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Футбол | 03 августа 2026, 07:17 28
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа

Клуб не планирует менять Костюка

Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2
Футбол | 03 августа 2026, 15:21 0
Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2
Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2

Поединок «Ингулец» – «Полесье-2» завершился со счетом 2:1

Динамо может перенести свой матч из-за сложной логистики
Футбол | 03.08.2026, 09:51
Динамо может перенести свой матч из-за сложной логистики
Динамо может перенести свой матч из-за сложной логистики
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Футбол | 03.08.2026, 01:23
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Футбол | 03.08.2026, 09:28
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54
Бокс
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
02.08.2026, 09:44 11
Футбол
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 1
Бокс
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 7
Футбол
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 92
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем