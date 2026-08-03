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Чемпионат мира
03 августа 2026, 17:59 |
126
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В США объяснили решение продлить контракт с Почеттино

Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2030 года

03 августа 2026, 17:59 |
126
0
В США объяснили решение продлить контракт с Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 августа 2026 года Федерация футбола Соединённых Штатов Америки официально объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Маурисио Почеттино.

Подписание нового соглашения с тренером, которое будет действовать до лета 2030 года, прокомментировали представители Федерации футбола США.

Джей-Ти Батсон, генеральный секретарь Федерации футбола США:

«Маурисио и его команда верят в будущее футбола в Соединенных Штатах, и наш новый проект позволяет нам развивать успехи национальной сборной США и использовать динамику развития американского футбола. Мы осознаем, что впереди много работы, чтобы реализовать наши четкие амбиции, в частности — бороться за победу на чемпионате мира и сделать футбол самым популярным видом спорта в каждом сообществе. Я чрезвычайно рад, что Маурисио и его команда готовы сотрудничать со всеми нами, чтобы приложить все усилия для воплощения этих амбиций в жизнь».

Синди Парлоу Коун, президент Федерации футбола США:

«Маурисио создал культуру, в которой игроки доверяют команде, доверяют процессу и доверяют друг другу. Мы увидели, как эта вера повлияла на то, как команда развивалась, соревновалась и выступала на крупнейшей мировой арене. Именно в эту культуру и в персонал, который помог её создать, мы хотим и в дальнейшем инвестировать — как сейчас, так и в будущем. Мы также рады тому опыту и видению, которые Маурисио и его команда могут привнести в наш футбол, поскольку мы укрепляем наши системы подготовки и стремимся повлиять на общее состояние футбола в Соединённых Штатах».

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Маурисио Почеттино сборная США по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник
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