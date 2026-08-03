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Чемпионат мира
03 августа 2026, 16:12 | Обновлено 03 августа 2026, 17:07
255
0

ОФИЦИАЛЬНО. Почеттино продлил контракт и остается в сборной США

Аргентинский тренер подписал новое соглашение до лета 2030 года

03 августа 2026, 16:12 | Обновлено 03 августа 2026, 17:07
255
0
ОФИЦИАЛЬНО. Почеттино продлил контракт и остается в сборной США
ussoccer. Маурисио Почеттино
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Федерация футбола Соединённых Штатов Америки официально объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Маурисио Почеттино.

Отмечается, что новый контракт с аргентинским специалистом будет действовать до лета 2030 года.

Маурисио Почеттино возглавил сборную Соединенных Штатов Америки в сентябре 2024 года. Во главе команды он уже успел провести 31 матч.

На домашнем для Соединённых Штатов Америки чемпионате мира 2026 года сборная США под руководством Почеттино дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии (1:4).

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Маурисио Почеттино сборная США по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник
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