ОФИЦИАЛЬНО. Почеттино продлил контракт и остается в сборной США

Федерация футбола Соединённых Штатов Америки официально объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Маурисио Почеттино.

Отмечается, что новый контракт с аргентинским специалистом будет действовать до лета 2030 года.

Маурисио Почеттино возглавил сборную Соединенных Штатов Америки в сентябре 2024 года. Во главе команды он уже успел провести 31 матч.

На домашнем для Соединённых Штатов Америки чемпионате мира 2026 года сборная США под руководством Почеттино дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии (1:4).