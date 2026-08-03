ОФИЦИАЛЬНО. Почеттино продлил контракт и остается в сборной США
Аргентинский тренер подписал новое соглашение до лета 2030 года
Федерация футбола Соединённых Штатов Америки официально объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Маурисио Почеттино.
Отмечается, что новый контракт с аргентинским специалистом будет действовать до лета 2030 года.
Маурисио Почеттино возглавил сборную Соединенных Штатов Америки в сентябре 2024 года. Во главе команды он уже успел провести 31 матч.
На домашнем для Соединённых Штатов Америки чемпионате мира 2026 года сборная США под руководством Почеттино дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии (1:4).
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