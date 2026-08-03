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Англия
03 августа 2026, 15:29 | Обновлено 03 августа 2026, 15:38
626
0

Арсенал получил отказ. Чемпиону не продают игрока сборной Бразилии

Ньюкасл отказался продавать Бруно Гимараеша

03 августа 2026, 15:29 | Обновлено 03 августа 2026, 15:38
626
0
Арсенал получил отказ. Чемпиону не продают игрока сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш
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По информации Sky Sports, Ньюкасл отказал Арсеналу в трансфере центрального полузащитника Бруно Гимараеша.

Сообщается, что лондонский клуб подумает над тем, стоит ли возвращаться с новым предложением. Чемпион Англии не готов переплачивать за игрока сборной Бразилии.

У 28-летнего Гимараеша еще два года по контракту.

Ньюкасл в этом трансферное окно уже потерял лидеров Сандро Тонали и Энтони Гордона.

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Бруно Гимараеш Арсенал Лондон Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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