Арсенал получил отказ. Чемпиону не продают игрока сборной Бразилии

По информации Sky Sports, Ньюкасл отказал Арсеналу в трансфере центрального полузащитника Бруно Гимараеша.

Сообщается, что лондонский клуб подумает над тем, стоит ли возвращаться с новым предложением. Чемпион Англии не готов переплачивать за игрока сборной Бразилии.

У 28-летнего Гимараеша еще два года по контракту.

Ньюкасл в этом трансферное окно уже потерял лидеров Сандро Тонали и Энтони Гордона.