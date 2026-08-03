Англия03 августа 2026, 15:29 | Обновлено 03 августа 2026, 15:38
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Арсенал получил отказ. Чемпиону не продают игрока сборной Бразилии
Ньюкасл отказался продавать Бруно Гимараеша
03 августа 2026, 15:29 | Обновлено 03 августа 2026, 15:38
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По информации Sky Sports, Ньюкасл отказал Арсеналу в трансфере центрального полузащитника Бруно Гимараеша.
Сообщается, что лондонский клуб подумает над тем, стоит ли возвращаться с новым предложением. Чемпион Англии не готов переплачивать за игрока сборной Бразилии.
У 28-летнего Гимараеша еще два года по контракту.
Ньюкасл в этом трансферное окно уже потерял лидеров Сандро Тонали и Энтони Гордона.
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