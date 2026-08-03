Костюка от увольнения из Динамо может спасти только одно

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин высказался о тренере киевлян Игоре Костюке.

«Ситуация складывается так, что сейчас всё, по большому счёту, зависит от самого Костюка и его подопечных. Победят в начале августа азербайджанский «Карабах» в Лиге конференций – и разговоры об отставке сразу же исчезнут. Если же нет, то о выводах легко догадаться», – сказал Цыткин.

В четверг, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.