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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 22:02 | Обновлено 03 августа 2026, 22:10
2393
5

Костюка от увольнения из Динамо может спасти только одно

Команде нужно обыграть «Карабах», считает Цыткин

03 августа 2026, 22:02 | Обновлено 03 августа 2026, 22:10
2393
5 Comments
Костюка от увольнения из Динамо может спасти только одно
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин высказался о тренере киевлян Игоре Костюке.

«Ситуация складывается так, что сейчас всё, по большому счёту, зависит от самого Костюка и его подопечных. Победят в начале августа азербайджанский «Карабах» в Лиге конференций – и разговоры об отставке сразу же исчезнут. Если же нет, то о выводах легко догадаться», – сказал Цыткин.

В четверг, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Карабах Лига конференций Динамо - Карабах Игорь Костюк Владимир Цыткин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Навіть якщо пройдуть Карабах, то далі шансів всеодно нема. Костюк не тренер, який зможе чогось досягти з Динамо.
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+2
звідки Циткін все це знає? Та навіть якби в суркісів брав в'ю - вони все-одно йому б всієї правди не сказали б.
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+1
Ну ви насміхаєтесь? За рахунок чог Динамо пройде Карабах? Ні захисту, ні атаки, а саме погане, що немає тренерської думки і головне бажання і волі гравців. Карабах в минулому сезоні грав у плей-оф ЛЧ, а де грало і головне як грало Динамо, ми з вами знаємо. І в Динамо нічого зовсім не незмінилося ні в складі ні в грі! Тож висновок не дуже приємний можна зробити.
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0
лучше бы Динамо назначило вот этого Lisci, но, сука, киевские сердца суркам дороже))
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0
та, ладно!)))
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0
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