Костюка от увольнения из Динамо может спасти только одно
Команде нужно обыграть «Карабах», считает Цыткин
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин высказался о тренере киевлян Игоре Костюке.
«Ситуация складывается так, что сейчас всё, по большому счёту, зависит от самого Костюка и его подопечных. Победят в начале августа азербайджанский «Карабах» в Лиге конференций – и разговоры об отставке сразу же исчезнут. Если же нет, то о выводах легко догадаться», – сказал Цыткин.
В четверг, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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