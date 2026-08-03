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Германия
03 августа 2026, 14:47 | Обновлено 03 августа 2026, 14:48
387
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия приобрела греческого таланта из чемпионата Бельгии

Константинос Карецас сменил клубную прописку

03 августа 2026, 14:47 | Обновлено 03 августа 2026, 14:48
387
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия приобрела греческого таланта из чемпионата Бельгии
Боруссия Дортмунд. Константинос Карецас
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«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о подписании игрока сборной Греции Константиноса Карецаса.

18-летний атакующий футболист заключил с «черно-желтыми» контракт на 5 лет. По данным Transfermarkt, сумма трансфера Кареца из бельгийского «Генка» составила 30 млн евро.

«Боруссия» Дортмунд – это особенный клуб, и я невероятно горжусь тем, что теперь могу носить черно-желтую футболку. Я очень жду знакомства с моими партнерами по команде и того, чтобы вскоре сыграть перед нашими болельщиками на этом впечатляющем стадионе. Я хочу внести свой вклад, чтобы мы вместе добивались успеха», – сказал Карецас после подписания контракта.

В прошлом сезоне Константинос провел 34 матча в чемпионате Бельгии и отдал 11 результативных передач. В Лиге Европы вместе с «Генком» он дошел до 1/8 финала, сыграв 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Карецас дебютировал за сборную Греции в марте 2025 года. С тех пор в 10 матчах за национальную команду он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Иван Чирко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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