Экс-тренер сборной Украины: «У Мудрика есть шансы избежать ситуации Погба»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, после тренировавший сборные Украины всех возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о перспективах вингера «Челси» Михаила Мудрика в большом футболе после допинговой дисквалификации.

– Если быть точным, то пока речь идет об отмене запрета играть в футбол. А возвращение в большой футбол может занять довольно длительный период. Трудно спрогнозировать, когда Мудрик сможет выйти на свой уровень хотя бы двухлетней давности. Отмечу, что к тому времени он уже потерял место в стартовом составе «Челси».

– Важно не повторить печальный путь Поля Погба, который также после длительного отлучения от футбола не сумел снова оказаться на виду, защищая цвета «Монако».

– Все же, по моему мнению, у Михаила гораздо больше шансов снова заставить всех заговорить о его таланте, потому что он значительно моложе француза. Во-вторых, украинец еще голоден к большим победам, в отличие от Погба, который в раннем возрасте достиг вершин как в спортивном, так и в финансовом аспекте. А это незаурядный стимул для совершенствования.

– Сейчас эксперты чаще всего анализируют, где Мудрик продолжит свою карьеру.

— Вообще-то посоветовал бы Михаилу начать с чистого листа. В «Челси» и в АПЛ очень высока конкуренция. И все будут сравнивать его с тем Мудриком, по крайней мере, двухлетней давности. И то, что у украинца не будет никаких поблажек, убежден. Вот почему лучший вариант – выступления на правах аренды за менее статусную команду. Это может быть французский «Страсбург» или какой-нибудь турецкий клуб, где его промахи не будут восприниматься как критические. Сейчас главное – игровая практика и уверенность в своих силах. А уже потом думать о возвращении в «Челси», с которым украинец связан многолетним контрактом.

– Вызовет ли Мудрика Андреа Мальдера на сентябрьский этап подготовки национальной сборной Украины перед стартовыми матчами Лиги наций?

– Думаю, что да. Речь идет скорее об имиджевом ходе, чтобы поддержать Мудрика ментально. Все же за столь короткое время после почти двухлетнего перерыва невозможно быть максимально готовым к новым вызовам. Это будет эдакий репетиционный момент, но без него не обойтись на пути к премьере.