«Надеюсь, что ничего серьезного». Ираола – о вынужденной замене Фримпонга

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола выразил надежду, что правый защитник команды Джереми Фримпонг избежал травмы в товарищеском матче с «Лидсом» – 2:4.

«Джереми сам попросил замену, но я не думаю, что это травма. Это была лишь определенная перегрузка, и я надеюсь, что ничего серьезного нет. Думаю, мы никого не потеряли», – сказал Ираола после матча.

«Красные» столкнулись с рядом кадровых проблем накануне нового сезона Премьер-лиги. Ожидается, что защитник Джо Гомес пропустит начало чемпионата из-за мышечной травмы. Кроме того, Конор Брэдли, Уго Экитике и Джованни Леони остаются вне игры, продолжая восстановление после повреждений.

Испанский специалист, который возглавил «Ливерпуль» в июне после увольнения Арне Слота, отметил, что этот матч стал очень полезным для команды перед завершением турне по США.

«Конечно, это не тот результат, которого хочется. Но, думаю, это был самый полезный товарищеский матч, который мы провели. Первый тайм был полезным в положительном смысле, второй – в отрицательном. Мы многому научились сегодня. Думаю, можем сделать правильные выводы и исправить некоторые вещи», – добавил он.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в АПЛ. Новый сезон команда Ираолы начнет 23 августа выездным матчем против «Ньюкасла».