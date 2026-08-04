Челси сообщил Мудрику новости о его будущем

Украинский вингер Михаил Мудрик ожидает решения «Челси» после своего возвращения в футбол.

По информации The Sun, клуб рассматривает различные варианты развития событий. Клуб сообщил игроку, что может продолжить с ним сотрудничество, отдать в аренду или вообще оформить трансфер. В команде решили пока дать игроку время вернуться к тренировкам и набрать оптимальную форму.

Отмечается, что помимо команд АПЛ, к игроку проявляют интерес три команды из Европы.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.