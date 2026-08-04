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  4. Челси сообщил Мудрику новости о его будущем
Англия
04 августа 2026, 10:02 |
3351
3

Челси сообщил Мудрику новости о его будущем

Лондонский клуб рассматривает возможность расставания с футболистом

04 августа 2026, 10:02 |
3351
3 Comments
Челси сообщил Мудрику новости о его будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер Михаил Мудрик ожидает решения «Челси» после своего возвращения в футбол.

По информации The Sun, клуб рассматривает различные варианты развития событий. Клуб сообщил игроку, что может продолжить с ним сотрудничество, отдать в аренду или вообще оформить трансфер. В команде решили пока дать игроку время вернуться к тренировкам и набрать оптимальную форму.

Отмечается, что помимо команд АПЛ, к игроку проявляют интерес три команды из Европы.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: The Sun
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Давай! Покажи усім, що таке Берестин - місто кукуварів...
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Увидел соавтора этой новости -Дмития Оленьченка и прошёл мимо, похоже он уникализирует через ChatGPT одну новость в десяти вариантах и потом выкладывает её всю неделю
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Міха усіх откобилячить! 
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