Экс-тренер сборных Украины высказался о кредите доверия к Костюку

После вылета киевской команды по квалификации Лиги Европы снова зашаталось кресло под главным тренером Игорем Костюком.

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разных возрастных групп, эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы Костюка сохранить свой пост.

«Когда в начале июля появилась информация, что динамовские команды U-19 и U-21 будет возглавлять один специалист – Павел Чередниченко, то я стал склоняться к тому, что это специальный ход клубного руководства, чтобы обеспечить Костюку, образно говоря, запасной аэродром. В случае отставки он вернулся бы на свое прежнее место работы в структуре динамовского клуба. Но после назначения Вадима Милько несколько дней назад ответственным за подготовку 19-летних футболистов ситуация в тренерском корпусе «Динамо» изменилась.

И хотя говорят, что у каждого тренера всегда должны быть готовы чемоданы на случай творческой неудачи, мне было бы некорректно оценивать кредит доверия Костюку со стороны Игоря Суркиса.

Ситуация складывается так, что сейчас все по большому счету зависит от самого Костюка и его подопечных. Победят в начале августа азербайджанский «Карабах» в Лиге конференций – и разговоры об отставке сразу же исчезнут. Если же нет, то о выводах легко догадаться».

Ранее в Азербайджане выделили пятерых игроков «Динамо» перед матчем с «Карабахом».