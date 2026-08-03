Новичок УПЛ Буковина принимает ЛНЗ. Стартовые составы

1-й тур чемпионата Украины продолжится матчем амбициозного новичка Буковины против ЛНЗ, который уже успел вылететь из еврокубков в текущем сезоне.

Начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Буковина: Пеньков, Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк, Витенчук, Клепач, Задерака, Пидлепенець, Ильин, Кожушко

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Кузык, Рябов, Якубу, Таллес, Дэвид, Цара