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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 14:59 | Обновлено 03 августа 2026, 15:06
967
0

Новичок УПЛ Буковина принимает ЛНЗ. Стартовые составы

Продолжается 1-й тур сезона УПЛ

03 августа 2026, 14:59 | Обновлено 03 августа 2026, 15:06
967
0
Новичок УПЛ Буковина принимает ЛНЗ. Стартовые составы
ФК Буковина
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1-й тур чемпионата Украины продолжится матчем амбициозного новичка Буковины против ЛНЗ, который уже успел вылететь из еврокубков в текущем сезоне.

Начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Буковина: Пеньков, Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк, Витенчук, Клепач, Задерака, Пидлепенець, Ильин, Кожушко

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Кузык, Рябов, Якубу, Таллес, Дэвид, Цара

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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