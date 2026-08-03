Украина. Премьер лига03 августа 2026, 14:59 | Обновлено 03 августа 2026, 15:06
967
0
Новичок УПЛ Буковина принимает ЛНЗ. Стартовые составы
Продолжается 1-й тур сезона УПЛ
03 августа 2026, 14:59 | Обновлено 03 августа 2026, 15:06
967
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
1-й тур чемпионата Украины продолжится матчем амбициозного новичка Буковины против ЛНЗ, который уже успел вылететь из еврокубков в текущем сезоне.
Начало – в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Буковина: Пеньков, Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк, Витенчук, Клепач, Задерака, Пидлепенець, Ильин, Кожушко
ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Кузык, Рябов, Якубу, Таллес, Дэвид, Цара
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2026, 12:07 0
Альфредо Педулла подтвердил интерес со стороны Ювентуса к Анатолию Трубину
Футбол | 03 августа 2026, 01:23 2
Лидс выиграл решающий матч 4:2 и завоевал титул Premier League Summer Series
Футбол | 03.08.2026, 07:32
Бокс | 03.08.2026, 05:32
Футбол | 03.08.2026, 08:02
Комментарии 0
Популярные новости
01.08.2026, 08:32 17
02.08.2026, 08:44 5
01.08.2026, 09:27 8
02.08.2026, 09:12 64
02.08.2026, 07:12
03.08.2026, 02:02 4
01.08.2026, 19:34 3
01.08.2026, 23:08