Лукаш ГОРНИЧЕК: «Последние дни были настоящими эмоциональными качелями»

Чешский вратарь Лукаш Горничек прокомментировал свой переход в английский «Ньюкасл» из португальской «Браги»:

«Последние несколько дней были настоящими эмоциональными качелями: с того момента, как я впервые узнал о переходе, и до сих пор — я очень счастлив, что оказался здесь. Это прекрасная возможность выступить в новой лиге, и я очень этому рад.

С самого первого момента, как я приехал сюда, меня прекрасно встретили, и я действительно почувствовал теплоту клуба. Все отлично помогли мне адаптироваться.

Я знаю, что Ньюкасл — огромный футбольный город, где 52 000 болельщиков на стадионе «Сент-Джеймс-Парк» создают невероятную атмосферу и поддерживают команду в каждом матче. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед ними».