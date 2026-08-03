Лионель Месси нашел новый клуб для Кевина де Брюйне

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне с высокой вероятностью продолжит карьеру в чемпионате Major League Soccer (MLS).

В услугах опытного 35-летнего футболиста заинтересован американский «Интер Майами» и лично вингер Лионель Месси, который пригласил бельгийца к себе.

В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативных передачи. Кевин остался недоволен своим положением в Италии, поэтому решил сменить клуб.

Сообщается, что де Брюйне готов выслушать любое предложение и считает вариант с « Интер Майами» привлекательным как для своей профессиональной карьеры, так и для семьи.

«Спортивный проект, в котором Месси все еще находится в оптимальной форме, дал бельгийцу вескую причину выбрать США вместо Саудовской Аравии или другого европейского приключения», – сообщил источник.