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Италия
03 августа 2026, 13:31 | Обновлено 03 августа 2026, 13:35
1041
0

Лионель Месси нашел новый клуб для Кевина де Брюйне

Полузащитник сборной Бельгии продолжит карьеру в составе «Интер Майами»

03 августа 2026, 13:31 | Обновлено 03 августа 2026, 13:35
1041
0
Лионель Месси нашел новый клуб для Кевина де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне
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Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне с высокой вероятностью продолжит карьеру в чемпионате Major League Soccer (MLS).

В услугах опытного 35-летнего футболиста заинтересован американский «Интер Майами» и лично вингер Лионель Месси, который пригласил бельгийца к себе.

В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативных передачи. Кевин остался недоволен своим положением в Италии, поэтому решил сменить клуб.

Сообщается, что де Брюйне готов выслушать любое предложение и считает вариант с « Интер Майами» привлекательным как для своей профессиональной карьеры, так и для семьи.

«Спортивный проект, в котором Месси все еще находится в оптимальной форме, дал бельгийцу вескую причину выбрать США вместо Саудовской Аравии или другого европейского приключения», – сообщил источник.

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Наполи Кевин Де Брюйне Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник
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