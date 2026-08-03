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  4. Реал согласился отпустить Винисиуса Жуниора в Англию за 150 миллионов евро
Испания
03 августа 2026, 13:47 |
570
0

Реал согласился отпустить Винисиуса Жуниора в Англию за 150 миллионов евро

В услугах вингера сборной Бразилии заинтересован лондонский «Арсенал»

03 августа 2026, 13:47 |
570
0
Реал согласился отпустить Винисиуса Жуниора в Англию за 150 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщило авторитетное издание AS.

Королевский клуб пытался продлить контракт с 26-летним футболистом, однако из-за высоких финансовых требований бразильца вынужден рассмотреть все предложения о трансфере.

Сообщается, что президент «сливочных» согласился отпустить игрока в чемпионат Англии – в услугах игрока заинтересован лондонский «Арсенал». «Реал» требует за трансфер 150 миллионов евро.

Сам футболист предпочитает остаться в чемпионате Испании, но королевский клуб не собирается удовлетворять финансовые запросы вингера, который требует увеличение зарплаты и бонусы.

В прошлом сезоне Винисиус провел 53 матча, в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Контракт вингера истекает в июне 2027-го, а его стоимость составляет 140 миллионов евро.

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Николай Тытюк Источник: AS
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