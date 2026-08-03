Реал согласился отпустить Винисиуса Жуниора в Англию за 150 миллионов евро

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщило авторитетное издание AS.

Королевский клуб пытался продлить контракт с 26-летним футболистом, однако из-за высоких финансовых требований бразильца вынужден рассмотреть все предложения о трансфере.

Сообщается, что президент «сливочных» согласился отпустить игрока в чемпионат Англии – в услугах игрока заинтересован лондонский «Арсенал». «Реал» требует за трансфер 150 миллионов евро.

Сам футболист предпочитает остаться в чемпионате Испании, но королевский клуб не собирается удовлетворять финансовые запросы вингера, который требует увеличение зарплаты и бонусы.

В прошлом сезоне Винисиус провел 53 матча, в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Контракт вингера истекает в июне 2027-го, а его стоимость составляет 140 миллионов евро.