Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил конкурента Лунина в другой клуб Ла Лиги
Испания
02 августа 2026, 23:29 |
383
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил конкурента Лунина в другой клуб Ла Лиги

Фран Гонсалес перешел в Севилью

02 августа 2026, 23:29 |
383
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил конкурента Лунина в другой клуб Ла Лиги
ФК Севилья. Фран Гонсалес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Андалузский клуб «Севилья» официально объявил о подписании контракта с испанским вратарем мадридского «Реала» Франом Гонсалесом.

Отмечается, что контракт между клубом и 21-летним футболистом будет действовать в течение пяти следующих сезонов.

Сумма трансфера официально не разглашается.

Напомним, в мадридском «Реале» Фран Гонсалес был конкурентом украинца Андрея Лунина.

Фран Гонсалес в сезоне 2025/26 провел 28 матчей за молодежную команду королевского клуба, пропустив 39 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании Карлоса Эспи.

По теме:
Защитник Реала объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
Скандал вокруг новичка Реала. ФИФА может сорвать громкий трансфер
Фран Гонсалес Севилья Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Севилья
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Футбол | 02 августа 2026, 09:50 69
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка

У президента есть два кандидата из Украины

Хаби АЛОНСО: «Шрам после Реала у меня остался»
Футбол | 02 августа 2026, 21:39 0
Хаби АЛОНСО: «Шрам после Реала у меня остался»
Хаби АЛОНСО: «Шрам после Реала у меня остался»

Испанский специалист вспомнил о неудаче в «Реале»

ФОТО. Холанд встретился с Майклом Джорданом и оставил лаконичную подпись
Футбол | 02.08.2026, 16:59
ФОТО. Холанд встретился с Майклом Джорданом и оставил лаконичную подпись
ФОТО. Холанд встретился с Майклом Джорданом и оставил лаконичную подпись
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 02.08.2026, 02:31
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Футбол | 02.08.2026, 09:44
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
01.08.2026, 08:57 20
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
01.08.2026, 08:32 17
Футбол
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
02.08.2026, 07:02
Бокс
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 03:55 22
Теннис
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
01.08.2026, 19:34 3
Снукер
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем