ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил конкурента Лунина в другой клуб Ла Лиги

Андалузский клуб «Севилья» официально объявил о подписании контракта с испанским вратарем мадридского «Реала» Франом Гонсалесом.

Отмечается, что контракт между клубом и 21-летним футболистом будет действовать в течение пяти следующих сезонов.

Сумма трансфера официально не разглашается.

Напомним, в мадридском «Реале» Фран Гонсалес был конкурентом украинца Андрея Лунина.

Фран Гонсалес в сезоне 2025/26 провел 28 матчей за молодежную команду королевского клуба, пропустив 39 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании Карлоса Эспи.