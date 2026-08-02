ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил конкурента Лунина в другой клуб Ла Лиги
Фран Гонсалес перешел в Севилью
Андалузский клуб «Севилья» официально объявил о подписании контракта с испанским вратарем мадридского «Реала» Франом Гонсалесом.
Отмечается, что контракт между клубом и 21-летним футболистом будет действовать в течение пяти следующих сезонов.
Сумма трансфера официально не разглашается.
Напомним, в мадридском «Реале» Фран Гонсалес был конкурентом украинца Андрея Лунина.
Фран Гонсалес в сезоне 2025/26 провел 28 матчей за молодежную команду королевского клуба, пропустив 39 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании Карлоса Эспи.
🤝 El guardameta Fran González, sevillista hasta 2031.#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У президента есть два кандидата из Украины
Испанский специалист вспомнил о неудаче в «Реале»