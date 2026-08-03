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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Выложили 30 млн. Ньюкасл приобрел чешского вратаря
Англия
03 августа 2026, 11:44 |
635
0

ОФИЦИАЛЬНО. Выложили 30 млн. Ньюкасл приобрел чешского вратаря

Лукаш Горничек продолжит карьеру в Англии

03 августа 2026, 11:44 |
635
0
ОФИЦИАЛЬНО. Выложили 30 млн. Ньюкасл приобрел чешского вратаря
Ньюкасл
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«Ньюкасл» официально объявил о подписании вратаря сборной Чехии Лукаша Горничека из португальской «Браги».

24-летний голкипер заключил с клубом контракт на 5 лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила 30 млн евро.

«Последние несколько дней были настоящими эмоциональными американскими горками – от момента, когда я впервые услышал о возможном переходе, и до сегодняшнего дня. Я очень счастлив быть здесь. Это отличная возможность в новом чемпионате, и я очень рад этому вызову.

С самого первого момента, как я сюда приехал, меня фантастически приняли, и я сразу почувствовал теплоту этого клуба. Все были невероятны и помогли мне быстро освоиться.

Я знаю, что Ньюкасл – это огромный футбольный город, а 52 тысячи болельщиков на «Сент-Джеймс Парк» создают невероятную атмосферу и поддерживают команду в каждом матче. Не могу дождаться, чтобы сыграть перед ними», – сказал Горничек после подписания контракта.

В прошлом сезоне Лукаш сыграл ключевую роль в выходе «Браги» в полуфинал Лиги Европы УЕФА, за что получил вызов в сборную Чехии на летний чемпионат мира ФИФА. Также он помог своей команде занять четвертое место в чемпионате Португалии, оформив 12 «сухих» матчей.

Горничек провел в «Браге» семь лет. В 2019 году он перешел в клуб на правах аренды из чешского «Пардубице». После успешного выступления соглашение сделали полноценным, а после яркой игры за «Брагу Б» в январе 2025 года он стал основным вратарем первой команды.

Прошлым летом Лукаш выступал за молодежную сборную Чехии на чемпионате Европы U-21, а свой дебют за национальную команду провел в этом году, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против Косово, который чехи выиграли со счетом 2:1.

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Иван Чирко Источник
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