Назарий ВОРОБЧАК: «Легкой прогулки в матче против Кудровки точно не будет»

Вингер «Левого Берега» Назарий Воробчак подвел итоги спарринга с «Харьковом» (2:1) и поделился ожиданиями от матча с «Кудровкой».

«Получили заряд положительных эмоций от победы над серьезным соперником. Стоит отметить, что у «Харькова» есть два равноценных состава, и играть было интересно. Обе команды создали ряд моментов, игра шла на встречных курсах. Такие матчи нравятся болельщикам. В моменте с моим голом увидел, что можно сместиться в центр, и пробил. Доволен своим исполнением в том эпизоде. Летом удалось качественно усилить состав команды, и новички помогут нам в УПЛ.

Легкой прогулки в матче против «Кудровки» точно не будет. Не стоит обращать внимание на результат спарринга против этого соперника. Сделаем все для того, чтобы победить. Приглашаем наших болельщиков поддержать команду», – сказал Воробчак.