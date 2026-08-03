Назарий ВОРОБЧАК: «Легкой прогулки в матче против Кудровки точно не будет»
Вингер «Левого Берега» прокомментировал победу над «Харьковом»
Вингер «Левого Берега» Назарий Воробчак подвел итоги спарринга с «Харьковом» (2:1) и поделился ожиданиями от матча с «Кудровкой».
«Получили заряд положительных эмоций от победы над серьезным соперником. Стоит отметить, что у «Харькова» есть два равноценных состава, и играть было интересно. Обе команды создали ряд моментов, игра шла на встречных курсах. Такие матчи нравятся болельщикам. В моменте с моим голом увидел, что можно сместиться в центр, и пробил. Доволен своим исполнением в том эпизоде. Летом удалось качественно усилить состав команды, и новички помогут нам в УПЛ.
Легкой прогулки в матче против «Кудровки» точно не будет. Не стоит обращать внимание на результат спарринга против этого соперника. Сделаем все для того, чтобы победить. Приглашаем наших болельщиков поддержать команду», – сказал Воробчак.
«Левый Берег» пропустил первый тур УПЛ, поскольку матч с «Динамо» был перенесен из-за участия киевлян в еврокубках. «Аисты» начнут новый сезон в субботу, 8 августа, когда в рамках второго тура примут на домашнем стадионе «Кудровку».
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