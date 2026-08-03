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  4. В Азербайджане выделили пять игроков Динамо перед матчем с Карабахом
Лига конференций
03 августа 2026, 11:41 |
858
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В Азербайджане выделили пять игроков Динамо перед матчем с Карабахом

Михавко, Вивчаренко, Бражко, Лонвейк и Пономаренко могут сыграть важную роль в ЛК

03 августа 2026, 11:41 |
858
1 Comments
В Азербайджане выделили пять игроков Динамо перед матчем с Карабахом
ФК Динамо Киев
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Азербайджанская пресса опубликовала материал перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» – «Карабах», который состоится 6 августа.

Журналисты выделили пять игроков в составе украинской команды, которые могут оказать решающее влияние на результат противостояния – Михавко, Вивчаренко, Бражко, Лонвейк и Пономаренко:

«Сказать, что состав у «Динамо» слаб, язык не повернется. В команде собраны очень интересные ребята, особенно местные молодые кадры. Один из них центрдеф Тарас Михавко.

21-летнего защитника активно «отправляют» в английскую Премьер-лигу. Среди заинтересованных клубов называют «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Борнмут».

Есть и другие интересные лица – хавбеки Володимир Бражко и Джастин Лонвейк, защитник Константин Вивчаренко. На острие играет молодой форвард Матвей Пономаренко, который в прошлом сезоне за 15 матчей в украинской Премьер-лиге забил 13 мячей.

Безусловно, для нынешнего «Карабаха» этот соперник является довольно сложным. Киевский клуб вряд ли доволен своим нынешним выступлением на евроарене, и предстоящее противостояние для обеих сторон является последним шансом спасти положение, ибо очередная неудача будет означать прощание с этим евросезоном», – сообщили в Азербайджане.

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Лига конференций Динамо - Карабах Карабах Динамо Киев Матвей Пономаренко Джастин Лонвейк Владимир Бражко Константин Вивчаренко Тарас Михавко
Николай Тытюк Источник: Azerisport.com
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там журики такого ж пошибу, як наш Маслоліченко
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