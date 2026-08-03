Руслан РОТАНЬ: «Он был одним из лучших футболистов в составе Полесья»
Наставник житомирского клуба оценил роль Владислава Велетня после победы над «Черноморцем»
Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился впечатлениями после победы над одесским «Черноморцем» (2:1), а также оценил вклад вингера Владислава Велетня:
«Я не люблю оценивать игроков в баллах. Если смотреть глобально, то Влад сделал результат. Однако его помогла получить вся команда, и это тоже нужно оценивать.
Если говорить о его потенциале, то я тоже оценил бы его на восемь баллов. Но впереди очень много работы. Нужно иметь очень устойчивую психологию, ведь у команды есть серьезная конкуренция, и ее нужно выигрывать.
Что касается Влада, он действительно помог команде и был одним из лучших футболистов на поле. Он понимает, что здесь есть конкуренция, и именно она может сделать его еще сильнее.
Оценивать себя, думаю, нужно уже после завершения чемпионата», – подытожил Ротань.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел три матча, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Следующим соперником «Полесья» станет «Харьков» – матч второго тура чемпионата Украины состоится 10 августа.
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