ОФИЦИАЛЬНО. Болонья за 7 млн ​​евро продала голкипера в Англию

Представитель английского Чемпионшипа «Уотфорд» официально оформил трансфер голкипера Федерико Равальи из «Болоньи».

По информации портала Transfermarkt, итальянский клуб за уход Федерико получил 7 миллионов евро. Контракт Равальи с «Уотфордом» рассчитан до лета 2032 года.

«Уотфорд» привлек меня своей историей. Я следил за этой командой на протяжении многих лет!

Я много слышал о болельщиках «Уотфорда» и о стадионе, поэтому мне не терпится сыграть перед ними.

Я готов и хочу впервые выйти на поле перед фанатами на «Викаредж Роуд». Это будет прекрасное чувство», – сказал Равалья.

Федерико – воспитанник «Болоньи», прошедший путь от академии до основного состава. Дебютировал за главную команду вратарь в сезоне 2020/21.

С тех пор Равалья так и не получил стабильной игровой практики. На его счету всего 52 матча за клуб.

Кроме того, начиная с 2018 года, Федерико четыре раза отправлялся в аренду в другие итальянские клубы.