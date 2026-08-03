ОФИЦИАЛЬНО. Болонья за 7 млн евро продала голкипера в Англию
Федерико Равалья испытает силы в «Уотфорде»
Представитель английского Чемпионшипа «Уотфорд» официально оформил трансфер голкипера Федерико Равальи из «Болоньи».
По информации портала Transfermarkt, итальянский клуб за уход Федерико получил 7 миллионов евро. Контракт Равальи с «Уотфордом» рассчитан до лета 2032 года.
«Уотфорд» привлек меня своей историей. Я следил за этой командой на протяжении многих лет!
Я много слышал о болельщиках «Уотфорда» и о стадионе, поэтому мне не терпится сыграть перед ними.
Я готов и хочу впервые выйти на поле перед фанатами на «Викаредж Роуд». Это будет прекрасное чувство», – сказал Равалья.
Федерико – воспитанник «Болоньи», прошедший путь от академии до основного состава. Дебютировал за главную команду вратарь в сезоне 2020/21.
С тех пор Равалья так и не получил стабильной игровой практики. На его счету всего 52 матча за клуб.
Кроме того, начиная с 2018 года, Федерико четыре раза отправлялся в аренду в другие итальянские клубы.
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