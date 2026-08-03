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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 10:23 | Обновлено 03 августа 2026, 10:25
242
0

Игрок Кривбасса обратился к фанатам после разгрома от Карпат в УПЛ

Ярослав Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку

03 августа 2026, 10:23 | Обновлено 03 августа 2026, 10:25
242
0
Игрок Кривбасса обратился к фанатам после разгрома от Карпат в УПЛ
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко
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Полузащитник криворожского «Кривбасса» Ярослав Шевченко дал оценку матчу против «Карпат» в первом туре УПЛ. Команда из Кривого Рога дома потерпела разгромное поражение (1:4), а Ярослав отыграл 74 минуты.

– Какова ваша оценка игры и что, по вашему мнению, пошло не так?

– Провели два абсолютно разных тайма. Первый тайм, я считаю, был более конструктивным в плане игры. У нас были свои моменты, и если бы, возможно, забили их – было бы намного проще.

Но уже после разбора видео будем анализировать и смотреть, что там и как. Отреагировать нужно максимально быстро, максимально конструктивно, сделать все выводы и двигаться дальше.

– Каков настрой у команды перед следующими поединками?

– У нас уже мысли о следующем сопернике. Мы настраиваемся только на позитивный результат.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам, которые пришли поддержать команду?

– Хочется поблагодарить, что люди пришли в такую жару – это очень важно. Прежде всего понимаем, что мы не смогли порадовать их счетом, возможно, игрой... Спасибо им за то, что они приходят. Надеюсь, они и дальше будут приходить и болеть за команду.

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Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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