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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 18:34 | Обновлено 01 августа 2026, 18:45
655
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ВАН ЛЕУВЕН: «Новички другого уровня, не знают, каков чемпионат Украины»

Наставник «Кривбасса» после игры со львовянами назвал главные проблемы команды

01 августа 2026, 18:34 | Обновлено 01 августа 2026, 18:45
655
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Новички другого уровня, не знают, каков чемпионат Украины»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен
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Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен дал комментарий после игры с Карпатами (1:4).

– Мы начали неплохо. Мы имели моменты в первом тайме. Мы забили первыми с пенальти. Да, конечно, пропускать на последних минутах, перед перерывом... Было разочарованием. У нас молодая команда, мы строим новую команду. И все игроки должны всегда доказывать, что они могут быть в этой команде основными. Мы пропустили голы во втором тайме и, к сожалению, проиграли.

– Что сыграло ключевую роль в этом матче: психология или физическая подготовка?

– Я думаю, что физически команда готова хорошо играть 90 минут. Но второй гол, это была ошибка молодого игрока, который должен был контролировать четвертого номера. И после этого гола, этой ошибки, конечно, было тяжело, и команда не смогла восстановиться.

– Какие ваши впечатления от новичков? Готовы ли они давать тот результат, который давали игроки, покинувшие команду?

– Во-первых, игроки, покинувшие команду, были старше пришедших. И новички пришли с другого уровня, они не знают, каков чемпионат Украины. Они должны привыкнуть к этому уровню, интенсивности, и это, конечно, займет немного времени.

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Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
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