ВАН ЛЕУВЕН: «Новички другого уровня, не знают, каков чемпионат Украины»

Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен дал комментарий после игры с Карпатами (1:4).

– Мы начали неплохо. Мы имели моменты в первом тайме. Мы забили первыми с пенальти. Да, конечно, пропускать на последних минутах, перед перерывом... Было разочарованием. У нас молодая команда, мы строим новую команду. И все игроки должны всегда доказывать, что они могут быть в этой команде основными. Мы пропустили голы во втором тайме и, к сожалению, проиграли.

– Что сыграло ключевую роль в этом матче: психология или физическая подготовка?

– Я думаю, что физически команда готова хорошо играть 90 минут. Но второй гол, это была ошибка молодого игрока, который должен был контролировать четвертого номера. И после этого гола, этой ошибки, конечно, было тяжело, и команда не смогла восстановиться.

– Какие ваши впечатления от новичков? Готовы ли они давать тот результат, который давали игроки, покинувшие команду?

– Во-первых, игроки, покинувшие команду, были старше пришедших. И новички пришли с другого уровня, они не знают, каков чемпионат Украины. Они должны привыкнуть к этому уровню, интенсивности, и это, конечно, займет немного времени.