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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:30 |
489
0

Директор Кривбасса раскрыл, какие трансферы готовит клуб

Павлов отметил, что клуб ориентируется на пожелания тренера

01 августа 2026, 15:30 |
489
0
Директор Кривбасса раскрыл, какие трансферы готовит клуб
УПЛ-ТВ. Виталий Павлов
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Технический директор «Кривбасса» Виталий Павлов рассказал, какую трансферную стратегию выбирает клуб на ближайшее будущее.

– Учитывая, что немало футболистов в межсезонье ушли – и ушли, наверное, за довольно неплохие деньги для нашего футбола, вот этот вектор, о котором говорилось в вашем клубе – развитие футболистов и затем продажа в другие клубы, – насколько сейчас это остается тем вектором, который клуб рассматривает для себя как основной?

– Наш вектор остается неизменным. Мы делаем акцент на молодых воспитанниках нашего футбольного клуба. Сегодня у нас в основном составе играют также воспитанники нашего футбольного клуба «Кривбасс».

Кроме того, мы постоянно ведем поиск, постоянно работаем на трансферном рынке. Мы ищем молодых легионеров, которые будут соответствовать критериям главного тренера и нашему вектору развития команды.

В первом туре УПЛ «Кривбасс» играет с «Карпатами» и пока проигрывает 1:4. Следующий матч команда ван Леувена сыграет с «Зарей» 9 августа.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Виталий Павлов Патрик ван Леувен трансферы
Андрей Плыгун Источник: УПЛ-ТВ
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