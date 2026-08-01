Директор Кривбасса раскрыл, какие трансферы готовит клуб

Технический директор «Кривбасса» Виталий Павлов рассказал, какую трансферную стратегию выбирает клуб на ближайшее будущее.

– Учитывая, что немало футболистов в межсезонье ушли – и ушли, наверное, за довольно неплохие деньги для нашего футбола, вот этот вектор, о котором говорилось в вашем клубе – развитие футболистов и затем продажа в другие клубы, – насколько сейчас это остается тем вектором, который клуб рассматривает для себя как основной?

– Наш вектор остается неизменным. Мы делаем акцент на молодых воспитанниках нашего футбольного клуба. Сегодня у нас в основном составе играют также воспитанники нашего футбольного клуба «Кривбасс».

Кроме того, мы постоянно ведем поиск, постоянно работаем на трансферном рынке. Мы ищем молодых легионеров, которые будут соответствовать критериям главного тренера и нашему вектору развития команды.