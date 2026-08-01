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  4. Александр АЛИЕВ: «Навсегда всегда в моем сердце. Я тебя никогда не забуду»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 14:43 |
350
0

Александр АЛИЕВ: «Навсегда всегда в моем сердце. Я тебя никогда не забуду»

Ровно 12 лет назад умер Валентин Белькевич

01 августа 2026, 14:43 |
350
0
Александр АЛИЕВ: «Навсегда всегда в моем сердце. Я тебя никогда не забуду»
Instagram. Александр Алиев
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Сегодня, 1 августа, 2026 исполняется ровно 12 лет со дня смерти легендарного полузащитника киевского Динамо Валентина Белькевича – футболист отошел в вечность 1 августа 2014 года.

В годовщину смерти Белькевича слово взял экс-лидер «бело-синих» Александр Алиев, который теплыми словами вспомнил бывшего одноклубника:

«Всем привет! Сегодня – 1 августа. С нами уже 12 лет нет того человека, который передал мне 8 игровой номер. Валюха (Валентин Белькевич, прим) навсегда в моем сердце. Не только в моем – во всех сердцах футбольных людей. Валик, отдыхай спокойно, я тебя никогда не забуду», – сказал Алиев.

Валентин Белькевич умер 1 августа 2014 года. На время смерти Белькевичу был 41 год. В составе киевского Динамо легендарный полузащитник выступал с 1996 по 2007 годы.

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Александр Алиев Валентин Белькевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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