С символического удара бывшего защитника Владимира Сеницы начался матч 1-го тура УПЛ между клубами «Эпицентр» и «Оболонь».

Владимир из-за полномасштабного вторжения завершил спортивную карьеру и взял в руки автомат, чтобы встать на защиту Украины.

Защищал Сеница вместе с побратимами Киевскую, Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Также он принимал участие в Курской операции.

За мужество и службу Украине Владимира наградили знаком отличия Президента Украины «За оборону Украины» и орденом «За мужество» III степени.

Последним профессиональным клубом в карьере Сеницы стал именно «Эпицентр». Также Владимир успел поиграть за «Карпаты», «Ингулец», «Кристалл», «Калуш» и «Балтик» Кошалин (Польша).

Появление Сеницы на «стадионе им. Г. Тонкочеева» в городе Каменец-Подольский зарядила игроков «Эпицентра», поэтому они разгромили соперника со счетом 3:0.

ФОТО. Экс-футболист, который встал на защиту Украины, стал гостем матча УПЛ