Воспитанник Динамо забил во втором матче подряд в Польше
Голевой старт сезона от Мирослава Мазура
Украинский защитник Мирослав Мазур ярко начал сезон в новом клубе «Медзь» Легница из Польши.
Мирослав отличился голом во втором туре Дивизиона 1 в матче против «Руха» Хожув.
На 74-й минуте Мазур забил с пенальти и приложил руку к первой победе клуба в сезоне – 2:0.
Этот гол стал для украинца вторым в сезоне – первый мяч пришелся на матч первого тура против «Подбескидзе» (1:1).
Напомним, что летом 2026 года Мазур перешел в «Медзь» после двух сезонов в «Хробры» Глогув.
Дивизион 1 (Польша). 2-й тур, 2 августа
«Рух» Хожув – «Медзь» Легница – 0:2
Голы: Мазур, 74 (пен.), Шимоняк, 84
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