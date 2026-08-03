Воспитанник Динамо забил во втором матче подряд в Польше

Украинский защитник Мирослав Мазур ярко начал сезон в новом клубе «Медзь» Легница из Польши.

Мирослав отличился голом во втором туре Дивизиона 1 в матче против «Руха» Хожув.

На 74-й минуте Мазур забил с пенальти и приложил руку к первой победе клуба в сезоне – 2:0.

Этот гол стал для украинца вторым в сезоне – первый мяч пришелся на матч первого тура против «Подбескидзе» (1:1).

Напомним, что летом 2026 года Мазур перешел в «Медзь» после двух сезонов в «Хробры» Глогув.

Дивизион 1 (Польша). 2-й тур, 2 августа

«Рух» Хожув – «Медзь» Легница – 0:2

Голы: Мазур, 74 (пен.), Шимоняк, 84