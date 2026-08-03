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Польша
03 августа 2026, 08:18 | Обновлено 03 августа 2026, 08:19
498
0

Воспитанник Динамо забил во втором матче подряд в Польше

Голевой старт сезона от Мирослава Мазура

03 августа 2026, 08:18 | Обновлено 03 августа 2026, 08:19
498
0
Воспитанник Динамо забил во втором матче подряд в Польше
Instagram. Мирослав Мазур
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Украинский защитник Мирослав Мазур ярко начал сезон в новом клубе «Медзь» Легница из Польши.

Мирослав отличился голом во втором туре Дивизиона 1 в матче против «Руха» Хожув.

На 74-й минуте Мазур забил с пенальти и приложил руку к первой победе клуба в сезоне – 2:0.

Этот гол стал для украинца вторым в сезоне – первый мяч пришелся на матч первого тура против «Подбескидзе» (1:1).

Напомним, что летом 2026 года Мазур перешел в «Медзь» после двух сезонов в «Хробры» Глогув.

Дивизион 1 (Польша). 2-й тур, 2 августа

«Рух» Хожув – «Медзь» Легница – 0:2

Голы: Мазур, 74 (пен.), Шимоняк, 84

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Мирослав Мазур чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор украинцы за границей пенальти Медзь Легница Рух Хожув
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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