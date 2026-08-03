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  4. ФОТО. Минимализм. Шахтер показал третий комплект формы на сезон
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 11:54 | Обновлено 03 августа 2026, 12:14
448
0

ФОТО. Минимализм. Шахтер показал третий комплект формы на сезон

И ничего лишнего

03 августа 2026, 11:54 | Обновлено 03 августа 2026, 12:14
448
0
ФОТО. Минимализм. Шахтер показал третий комплект формы на сезон
ФК Шахтер
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Донецкий «Шахтер» и известный бренд Puma презентовали третий игровой комплект «горняков» на сезон 2026/27.

Форма выполнена в традиционных цветах клуба: черный с оранжевыми вставками.

В глаза бросается необычное оформление логотипа. Эмблема «Шахтера» способна менять оттенок в зависимости от света и угла зрения.

Презентация новой формы состоялась с участием известных личностей, которые по совместительству являются болельщиками клуба.

В третьем комплекте «Шахтер» откроет новый сезон УПЛ. Соперником «горняков» станет «Кудровка», игра состоится 3 августа.

ФОТО. Минимализм. Шахтер показал третий комплект формы на сезон

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фото чемпионат Украины по футболу игровая форма Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Puma
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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