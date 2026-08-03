Донецкий «Шахтер» и известный бренд Puma презентовали третий игровой комплект «горняков» на сезон 2026/27.

Форма выполнена в традиционных цветах клуба: черный с оранжевыми вставками.

В глаза бросается необычное оформление логотипа. Эмблема «Шахтера» способна менять оттенок в зависимости от света и угла зрения.

Презентация новой формы состоялась с участием известных личностей, которые по совместительству являются болельщиками клуба.

В третьем комплекте «Шахтер» откроет новый сезон УПЛ. Соперником «горняков» станет «Кудровка», игра состоится 3 августа.

ФОТО. Минимализм. Шахтер показал третий комплект формы на сезон