ВИДЕО. Шахтер представил новую форму на сезон 2026/27
Донецкий клуб представил домашнюю и выездную форму
Донецкий «Шахтер» совместно с техническим партнером PUMA официально представил новые комплекты домашней и выездной игровой формы на сезон 2026/27.
На сайте клуба отмечается, что дизайн экипировки сочетает в себе глубокие исторические корни и современные тренды. Домашняя форма выполнена в классических традиционных цветах, чтобы подчеркнуть приверженность истокам и несокрушимый дух «горняков». Выездной комплект имеет совершенно новые цвета и дизайн, отсылающий к первому названию клуба – «Стахановец». Это прямой отсыл к майскому юбилею – 90-летию основания клуба.
В презентации приняли участие игроки «горняков» Марлон Гомес, Валерий Бондарь, Дмитрий Крыскив, Олег Очеретько, Алиссон Сантана.
ФОТО. «Шахтер» представил новую форму на сезон 2026/27
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