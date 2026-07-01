ВИДЕО. Шахтер представил новую форму на сезон 2026/27

Донецкий «Шахтер» совместно с техническим партнером PUMA официально представил новые комплекты домашней и выездной игровой формы на сезон 2026/27.

На сайте клуба отмечается, что дизайн экипировки сочетает в себе глубокие исторические корни и современные тренды. Домашняя форма выполнена в классических традиционных цветах, чтобы подчеркнуть приверженность истокам и несокрушимый дух «горняков». Выездной комплект имеет совершенно новые цвета и дизайн, отсылающий к первому названию клуба – «Стахановец». Это прямой отсыл к майскому юбилею – 90-летию основания клуба.

В презентации приняли участие игроки «горняков» Марлон Гомес, Валерий Бондарь, Дмитрий Крыскив, Олег Очеретько, Алиссон Сантана.

ФОТО. «Шахтер» представил новую форму на сезон 2026/27

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер