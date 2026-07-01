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  4. ВИДЕО. Шахтер представил новую форму на сезон 2026/27
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 10:43 |
756
3

ВИДЕО. Шахтер представил новую форму на сезон 2026/27

Донецкий клуб представил домашнюю и выездную форму

01 июля 2026, 10:43 |
756
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ВИДЕО. Шахтер представил новую форму на сезон 2026/27
ФК Шахтер
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Донецкий «Шахтер» совместно с техническим партнером PUMA официально представил новые комплекты домашней и выездной игровой формы на сезон 2026/27.

На сайте клуба отмечается, что дизайн экипировки сочетает в себе глубокие исторические корни и современные тренды. Домашняя форма выполнена в классических традиционных цветах, чтобы подчеркнуть приверженность истокам и несокрушимый дух «горняков». Выездной комплект имеет совершенно новые цвета и дизайн, отсылающий к первому названию клуба – «Стахановец». Это прямой отсыл к майскому юбилею – 90-летию основания клуба.

В презентации приняли участие игроки «горняков» Марлон Гомес, Валерий Бондарь, Дмитрий Крыскив, Олег Очеретько, Алиссон Сантана.

ФОТО. «Шахтер» представил новую форму на сезон 2026/27

ФК Шахтер

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

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Шахтер Донецк игровая форма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу презентация видео
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
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Друга форма це Вест Хем, і кольори і молотки.
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Щось з приходом нових молодих бразильців поголубіла і форма...
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Хаки была кльовая.
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