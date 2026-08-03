ВИДЕО. Акинфенва возмутился своим внешним видом в FC 27
Экс-футболист считает, что разработчики сделали его слишком худым
Бывший английский футболист Адебайо Акинфенва остался недоволен тем, как разработчики EA Sports воссоздали его в новой игре FC 27.
44-летний экс-нападающий опубликовал видео, в котором сравнил свое реальное телосложение с виртуальным персонажем. По мнению Акинфенвы, в игре его сделали слишком худым.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
«Это настоящая несправедливость. Меня не просто так называют Зверем. Придется запустить петицию, чтобы они правильно сделали мое телосложение», – пошутил футболист.
Изображение Акинфенвы быстро стало вирусным в соцсетях. Пользователи также отметили, что в предыдущих версиях игры его внешность выглядела реалистичнее.
🚨 Akinfenwa 🏴 started a petition because his body looks too small in FC 🤣— FUT POLICE LEAKS (@FutPoliceLeaks) August 1, 2026
We will be there to sign it 😂 https://t.co/MSGgkXHO3q pic.twitter.com/5UcEDaSc54
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жребий 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет 3 августа в 15:00
Джадд Трамп обыграл Кайрена Уилсона в финальном матче со счетом 11:6