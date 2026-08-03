ВИДЕО. Акинфенва возмутился своим внешним видом в FC 27

Бывший английский футболист Адебайо Акинфенва остался недоволен тем, как разработчики EA Sports воссоздали его в новой игре FC 27.

44-летний экс-нападающий опубликовал видео, в котором сравнил свое реальное телосложение с виртуальным персонажем. По мнению Акинфенвы, в игре его сделали слишком худым.

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«Это настоящая несправедливость. Меня не просто так называют Зверем. Придется запустить петицию, чтобы они правильно сделали мое телосложение», – пошутил футболист.

Изображение Акинфенвы быстро стало вирусным в соцсетях. Пользователи также отметили, что в предыдущих версиях игры его внешность выглядела реалистичнее.