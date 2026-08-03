Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над Оболонью
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 00:38 | Обновлено 03 августа 2026, 00:40
69
0

Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над Оболонью

Подопечные Нагорняка победили в своем первом поединке в Каменце-Подольском

03 августа 2026, 00:38 | Обновлено 03 августа 2026, 00:40
69
0
Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над Оболонью
ФК Эпицентр
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Один из ведущих игроков «Эпицентра» Николай Миронюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде отпраздновать историческую победу в матче стартового тура УПЛ с «Оболонью» – 3:0, который впервые принимал Каменец-Подольский.

«Поединок вызвал немалый ажиотаж, и мы приложили все усилия, чтобы не разочаровать 12-го игрока, который нас активно поддерживал. «Эпицентр» действовал в привычном для себя стиле: агрессивно в переходной фазе, часто использовал фланги. Мы хорошо изучили игру «Оболони», хотя сломить ее сопротивление удалось только после перерыва. Тем приятнее, что дело дошло до разгрома.

Я рад, что счет стал 2:0 после моего точного удара, и тогда появилась уверенность, что своего мы уже не упустим. Не может не радовать и то, что несмотря на жару, нам удалось поддерживать высокий темп. Это значит, что мы встретили сезон в хороших кондициях».

Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал победу над «Оболонью».

По теме:
Натанаэль БЛЕР: «Думаю, мы бились очень хорошо»
ПОНОМАРЕВ: «Этот сезон будет сложнее, чем предыдущий»
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал первые пенальти и удаление в 1-м туре УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Эпицентр - Оболонь Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Николай Миронюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Футбол | 02 августа 2026, 09:44 9
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика

Украинец может перейти в «Башакшехир» на правах аренды

Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Футбол | 02 августа 2026, 08:32 4
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации

Федорчук считает «Страсбург» отличным вариантом

РОТАНЬ: «Команда только строится. Хотим стать чемпионами в будущем»
Футбол | 02.08.2026, 18:37
РОТАНЬ: «Команда только строится. Хотим стать чемпионами в будущем»
РОТАНЬ: «Команда только строится. Хотим стать чемпионами в будущем»
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
Футбол | 02.08.2026, 23:56
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Реала
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Футбол | 02.08.2026, 09:50
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 03:55 22
Теннис
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
01.08.2026, 18:51 5
Футбол
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
02.08.2026, 07:02
Бокс
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
01.08.2026, 08:32 17
Футбол
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
01.08.2026, 04:32 1
Бокс
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 11:51 7
Футбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем