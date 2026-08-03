Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над Оболонью

Один из ведущих игроков «Эпицентра» Николай Миронюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде отпраздновать историческую победу в матче стартового тура УПЛ с «Оболонью» – 3:0, который впервые принимал Каменец-Подольский.

«Поединок вызвал немалый ажиотаж, и мы приложили все усилия, чтобы не разочаровать 12-го игрока, который нас активно поддерживал. «Эпицентр» действовал в привычном для себя стиле: агрессивно в переходной фазе, часто использовал фланги. Мы хорошо изучили игру «Оболони», хотя сломить ее сопротивление удалось только после перерыва. Тем приятнее, что дело дошло до разгрома.

Я рад, что счет стал 2:0 после моего точного удара, и тогда появилась уверенность, что своего мы уже не упустим. Не может не радовать и то, что несмотря на жару, нам удалось поддерживать высокий темп. Это значит, что мы встретили сезон в хороших кондициях».

Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал победу над «Оболонью».