Италия02 августа 2026, 23:24 |
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Защитник Ювентуса переходит в Фиорентину
Жоау Мариу меняет Турин на Флоренцию
02 августа 2026, 23:24 |
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Защитник «Ювентуса» Жоау Мариу станет новым игроком «Фиорентины». Португалец прибудет во Флоренцию завтра, в понедельник, 3 августа, чтобы пройти медицинский осмотр в качестве нового игрока «виолы». Это аренда с правом выкупа.
Воспитанник «Порту» прошлым летом переехал в Турин за 12 млн евро, но не смог закрепиться в команде и доигрывал сезон в «Болонье». Вернувшись из аренды, 26-летний игрок снова сменит клуб, но останется в Серии А.
Трансферная стоимость Мариу сейчас оценивается в восемь миллионов евро.
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