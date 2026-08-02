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Италия
02 августа 2026, 23:24 |
197
0

Защитник Ювентуса переходит в Фиорентину

Жоау Мариу меняет Турин на Флоренцию

02 августа 2026, 23:24 |
197
0
Защитник Ювентуса переходит в Фиорентину
ФК Болонья. Жоау Мариу
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Защитник «Ювентуса» Жоау Мариу станет новым игроком «Фиорентины». Португалец прибудет во Флоренцию завтра, в понедельник, 3 августа, чтобы пройти медицинский осмотр в качестве нового игрока «виолы». Это аренда с правом выкупа.

Воспитанник «Порту» прошлым летом переехал в Турин за 12 млн евро, но не смог закрепиться в команде и доигрывал сезон в «Болонье». Вернувшись из аренды, 26-летний игрок снова сменит клуб, но останется в Серии А.

Трансферная стоимость Мариу сейчас оценивается в восемь миллионов евро.

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Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
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