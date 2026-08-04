Динамо может лишиться украинского футболиста

Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о возможном пополнении состава луганской «Зари» футболистами киевского «Динамо».

По его словам, среди кандидатов на аренду фигурирует защитники Навин Малыш и Максим Коробов, а также полузащитник Роман Саленко. При этом именно Малыша он считает наиболее вероятным вариантом для луганского клуба.

«Кто-то из динамовцев может перейти в «Зарю». Малыш — наиболее очевидный вариант. Также говорят о Саленко и Коробове. Малыш — это настоящее усиление, ведь он способен закрыть сразу три позиции на поле», — отмечает источник.