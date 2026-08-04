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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 09:02 |
1748
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Динамо может лишиться украинского футболиста

«Заря» претендует на аренду одного из молодых игроков «Динамо»

04 августа 2026, 09:02 |
1748
2 Comments
Динамо может лишиться украинского футболиста
ФК Динамо. Максим Коробов
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Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о возможном пополнении состава луганской «Зари» футболистами киевского «Динамо».

По его словам, среди кандидатов на аренду фигурирует защитники Навин Малыш и Максим Коробов, а также полузащитник Роман Саленко. При этом именно Малыша он считает наиболее вероятным вариантом для луганского клуба.

«Кто-то из динамовцев может перейти в «Зарю». Малыш — наиболее очевидный вариант. Также говорят о Саленко и Коробове. Малыш — это настоящее усиление, ведь он способен закрыть сразу три позиции на поле», — отмечает источник.

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Динамо Киев Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Навин Малыш Роман Саленко Максим Коробов
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
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Ох і заголовки в Олійченка. Втратили українського футболиста. Втрата втрат...))
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заткните понос маслянистого!!! 
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