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  4. Динамо подписало четырёхлетний контракт с иностранным вингером
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 09:32 |
2681
0

Динамо подписало четырёхлетний контракт с иностранным вингером

Клуб рассчитывает на Саване

03 августа 2026, 09:32 |
2681
0
Динамо подписало четырёхлетний контракт с иностранным вингером
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Саване
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18-летний вингер киевского «Динамо» Усман Саване официально подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

По информации Référence14sport.ml, соглашение между футболистом и «бело-синими» рассчитано на четыре года.

Ожидается, что сезон-2026/27 Саване проведет в составе «Динамо» U-21, после чего его будут постепенно привлекать к матчам первой команды.

В прошлом сезоне Саване выступал в составе U-19, где провел шесть матчей и забил один гол. Малиец может играть на позиции атакующего полузащитника и на флангах атаки.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Усман Саване
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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