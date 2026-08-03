Динамо подписало четырёхлетний контракт с иностранным вингером

18-летний вингер киевского «Динамо» Усман Саване официально подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

По информации Référence14sport.ml, соглашение между футболистом и «бело-синими» рассчитано на четыре года.

Ожидается, что сезон-2026/27 Саване проведет в составе «Динамо» U-21, после чего его будут постепенно привлекать к матчам первой команды.

В прошлом сезоне Саване выступал в составе U-19, где провел шесть матчей и забил один гол. Малиец может играть на позиции атакующего полузащитника и на флангах атаки.