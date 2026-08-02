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Италия
02 августа 2026, 22:37 | Обновлено 02 августа 2026, 22:39
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Новичок Ювентуса вошел в топ-5 французов по суммарной стоимости трансферов

Ювентус и ПСЖ заплатили за Рандаля Коло Муани суммарно почти 140 млн евро

02 августа 2026, 22:37 | Обновлено 02 августа 2026, 22:39
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Новичок Ювентуса вошел в топ-5 французов по суммарной стоимости трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine
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27-летний нападающий Рандаль Коло Муани, перешедший из ПСЖ в Ювентус, вышел на пятое место среди французских футболистов по суммарной стоимости всех трансферов в карьере.

Суммарно ПСЖ и Ювентус заплатили за переходы Коло Муани 139.8 млн евро

  • 41.2 млн евро – 2026/27, из ПСЖ в Ювентус
  • 3.6 млн евро – 2024/25, из ПСЖ в Ювентус (аренда)
  • 95 млн евро – 2023/24, из Айнтрахта в ПСЖ

Большие суммы клубы платили только за Усмана Дембеле (233 млн евро), Антуана Гризманна (206 млн евро), Килиана Мбаппе (180 млн евро) и Уго Экитике (158.5 млн евро).

Французские игроки с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере

  • 233 млн евро – Усман Дембеле (3)
  • 206 млн евро – Антуан Гризманн (4)
  • 180 млн евро – Килиан Мбаппе (1)
  • 158.5 млн евро – Уго Экитике (4)
  • 139.8 млн евро – Рандаль Коло Муани (3)
  • 130 млн евро – Мусса Диаби (3)
  • 125 млн евро – Люка Эрнандес (2)
  • 123.85 млн евро – Николя Анелька (8)
  • 116.5 млн евро – Кристофер Нкунку (3)
  • 115.4 млн евро – Уэсли Фофана (2)

В скобках – суммарное количество трансферов в карьере (без учета переходов в статусе свободных агентов)

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Ювентус ПСЖ Рандаль Коло Муани
Сергей Турчак Источник: Instagram
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