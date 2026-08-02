Новичок Ювентуса вошел в топ-5 французов по суммарной стоимости трансферов

27-летний нападающий Рандаль Коло Муани, перешедший из ПСЖ в Ювентус, вышел на пятое место среди французских футболистов по суммарной стоимости всех трансферов в карьере.

Суммарно ПСЖ и Ювентус заплатили за переходы Коло Муани 139.8 млн евро

41.2 млн евро – 2026/27, из ПСЖ в Ювентус

3.6 млн евро – 2024/25, из ПСЖ в Ювентус (аренда)

95 млн евро – 2023/24, из Айнтрахта в ПСЖ

Большие суммы клубы платили только за Усмана Дембеле (233 млн евро), Антуана Гризманна (206 млн евро), Килиана Мбаппе (180 млн евро) и Уго Экитике (158.5 млн евро).

Французские игроки с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере

233 млн евро – Усман Дембеле (3)

206 млн евро – Антуан Гризманн (4)

180 млн евро – Килиан Мбаппе (1)

158.5 млн евро – Уго Экитике (4)

139.8 млн евро – Рандаль Коло Муани (3)

130 млн евро – Мусса Диаби (3)

125 млн евро – Люка Эрнандес (2)

123.85 млн евро – Николя Анелька (8)

116.5 млн евро – Кристофер Нкунку (3)

115.4 млн евро – Уэсли Фофана (2)

В скобках – суммарное количество трансферов в карьере (без учета переходов в статусе свободных агентов)