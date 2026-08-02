ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал форварда ПСЖ

«Ювентус» завершил переход Рандаля Коло Муани из «Пари Сен-Жермен» на постоянной основе, вернув французского нападающего в Турин спустя всего год после его первоначальной аренды.

Парижане не разгласили условия сделки, но ранее сообщалось о том, что сумма сделки составила фиксированные 38 миллионов евро плюс примерно 12 миллионов евро в виде бонусов, при этом Коло Муани подписал контракт до 2031 года.

Коло Муани 27 лет, он впервые перешел в «Ювентус» на правах аренды посреди сезона 2024/25, впечатлив своей игрой (10 голов в 22 матчах), благодаря чему «бьянконери» обеспечили себе место в первой четверке и квалификацию в Лигу чемпионов. Прошлый сезон француз провел в аренде в «Тоттенхэме».