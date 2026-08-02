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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал форварда ПСЖ
Франция
02 августа 2026, 19:50 |
1234
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал форварда ПСЖ

Рандаль Коло Муани во второй раз в карьере будет играть в Ювентусе

02 августа 2026, 19:50 |
1234
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал форварда ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани
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«Ювентус» завершил переход Рандаля Коло Муани из «Пари Сен-Жермен» на постоянной основе, вернув французского нападающего в Турин спустя всего год после его первоначальной аренды.

Парижане не разгласили условия сделки, но ранее сообщалось о том, что сумма сделки составила фиксированные 38 миллионов евро плюс примерно 12 миллионов евро в виде бонусов, при этом Коло Муани подписал контракт до 2031 года.

Коло Муани 27 лет, он впервые перешел в «Ювентус» на правах аренды посреди сезона 2024/25, впечатлив своей игрой (10 голов в 22 матчах), благодаря чему «бьянконери» обеспечили себе место в первой четверке и квалификацию в Лигу чемпионов. Прошлый сезон француз провел в аренде в «Тоттенхэме».

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Ювентус Рандаль Коло Муани ПСЖ Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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