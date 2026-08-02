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  4. Топ-10. ПСЖ получит минимум 64 млн евро за участие в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
02 августа 2026, 22:26 |
240
0

Топ-10. ПСЖ получит минимум 64 млн евро за участие в Лиге чемпионов

Лучшие клубы Европы прилично заработают в Лиге чемпионов

02 августа 2026, 22:26 |
240
0
Топ-10. ПСЖ получит минимум 64 млн евро за участие в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике
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Еще до первого удара по мячу стартового поединка этапа лиги Лиги чемпионов гранды европейского футбола знают, что получат огромные деньги от УЕФА.

Каждый участник групповой стадии получит стартовый платеж 18,62 млн евро, а также минимум 0,275 млн за участие (для последнего места). Также все получат выплаты по коэффициентам стоимости (коэффициенты 5 лет, коэффициенты 10 лет, рейтинги телевизионных рынков).

Наибольшая минимальная сумма у «ПСЖ» – 64 млн евро. Чуть меньше получат «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал», «Арсенал» и другие.

Топ-10 клубов по минимальному заработку в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов ПСЖ Бавария Ливерпуль Манчестер Сити Реал Мадрид Арсенал Лондон
Руслан Полищук Источник
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