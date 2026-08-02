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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 21:59 | Обновлено 02 августа 2026, 22:00
1485
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал четвертого новичка за день

Константин Бычек – очередной новичок «Кудровки»

02 августа 2026, 21:59 | Обновлено 02 августа 2026, 22:00
1485
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал четвертого новичка за день
ФК Оболонь. Константин Бычек
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«Кудровка» усиливается Константином Бычеком.

Клуб из Черниговской области заключил полноценный контракт с 26-летним полузащитником. Футболист присоединился к «сине-белым» в статусе свободного агента.

У хавбека есть опыт выступлений в составе «Карпат», «Нивы» (Тернополь), «Металлиста 1925» и «Оболони». Суммарно на профессиональном уровне провел 108 поединков и забил 10 голов.

В воскресенье «Кудровка» объявила о подписании контрактов с Кириллом Сигеевым, Александром Ющенко и Николаем Вечурко.

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Руслан Полищук Источник: ФК Кудровка
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