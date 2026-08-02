ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал четвертого новичка за день

«Кудровка» усиливается Константином Бычеком.

Клуб из Черниговской области заключил полноценный контракт с 26-летним полузащитником. Футболист присоединился к «сине-белым» в статусе свободного агента.

У хавбека есть опыт выступлений в составе «Карпат», «Нивы» (Тернополь), «Металлиста 1925» и «Оболони». Суммарно на профессиональном уровне провел 108 поединков и забил 10 голов.

В воскресенье «Кудровка» объявила о подписании контрактов с Кириллом Сигеевым, Александром Ющенко и Николаем Вечурко.