ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал четвертого новичка за день
Константин Бычек – очередной новичок «Кудровки»
«Кудровка» усиливается Константином Бычеком.
Клуб из Черниговской области заключил полноценный контракт с 26-летним полузащитником. Футболист присоединился к «сине-белым» в статусе свободного агента.
У хавбека есть опыт выступлений в составе «Карпат», «Нивы» (Тернополь), «Металлиста 1925» и «Оболони». Суммарно на профессиональном уровне провел 108 поединков и забил 10 голов.
В воскресенье «Кудровка» объявила о подписании контрактов с Кириллом Сигеевым, Александром Ющенко и Николаем Вечурко.
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