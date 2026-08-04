Динамо получило хорошие новости перед матчем с Карабахом
Салданья не будет играть за «Карабах»
Будущий соперник киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, азербайджанский «Карабах», не смог осуществить важное усиление атаки.
По информации Azerisport, клуб из Агдама рассчитывал подписать бразильского нападающего «Аль-Васла» Матеуса Салданью, ранее выступавшего за венгерский «Ференцварош». Однако трансфер сорвался.
Сообщается, что руководство клуба из ОАЭ приняло решение не отпускать 26-летнего нападающего, поэтому переход в «Карабах» не состоится.
Отметим, что Салданья забил гол «Динамо» в основном раунде Лиги Европы 2024/25, когда украинский клуб уступил «Ференцварошу» со счётом 0:4.
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