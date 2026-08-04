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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 09:32 |
846
3

Динамо получило хорошие новости перед матчем с Карабахом

Салданья не будет играть за «Карабах»

04 августа 2026, 09:32 |
846
3 Comments
Динамо получило хорошие новости перед матчем с Карабахом
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Салданья
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Будущий соперник киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, азербайджанский «Карабах», не смог осуществить важное усиление атаки.

По информации Azerisport, клуб из Агдама рассчитывал подписать бразильского нападающего «Аль-Васла» Матеуса Салданью, ранее выступавшего за венгерский «Ференцварош». Однако трансфер сорвался.

Сообщается, что руководство клуба из ОАЭ приняло решение не отпускать 26-летнего нападающего, поэтому переход в «Карабах» не состоится.

Отметим, что Салданья забил гол «Динамо» в основном раунде Лиги Европы 2024/25, когда украинский клуб уступил «Ференцварошу» со счётом 0:4.

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Матеус Салданья Динамо Киев Карабах Лига конференций Динамо - Карабах
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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З Паоком теж писали, що травмувався нападник ,не допомогло. Навряд чимось  ця новина допоможе 
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Последняя надежда на проход Карабаха?
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Отмаза в іншому. Усі траванулися орешником...
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