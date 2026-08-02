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02 августа 2026, 21:42 | Обновлено 02 августа 2026, 21:47
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Это будет неправильно: Кравченко рассказал, каких игроков не купит Полесье

Разговор состоялся на сборах «волков»

02 августа 2026, 21:42 | Обновлено 02 августа 2026, 21:47
201
0
Это будет неправильно: Кравченко рассказал, каких игроков не купит Полесье
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Старший тренер житомирского «Полесья» Сергей Кравченко в интервью каналу GG.Спорт рассказал о подготовке команды к еврокубкам, работе в штабе Руслана Ротаня, участии президента клуба в трансферах и собственных тренерских амбициях.

Разговор состоялся на сборах "волков", накануне первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против "Копенгагена". Тогда Кравченко признавал, что датчане выше класса, и назвал их самым сложным соперником во всем отборе турнира. Но подчеркивал: страха в команде нет.

«Пусть мы будем аутсайдерами, но мы верим и в ребят. Никакого ужаса нет. Мы верим, и я уверен, что мы можем это сделать», – сказал тренер.

Слова подтвердились на поле: в Кошице "Полесье" сыграло с "Копенгагеном" 3:3. Ответный матч житомиряне проведут 29 июля в Дании.

Отдельно Кравченко рассказал о собственном будущем. Тренерскую карьеру он провел рядом с Ротанем – «Александрия», молодежная и олимпийская сборные, национальная команда, теперь «Полесье». По его словам, сейчас в этой роли ему максимально комфортно, но от мысли о самостоятельной работе он не отказывается.

После двух-трех месяцев работы я понял, что готов быть главным тренером. Я хочу этого и мне это 100% нравится», — признался Кравченко.

В то же время, подход клуба к трансферам он описал как принципиально постепенный — без попыток купить результат.

«Наш президент, если захочет, может купить игрока за 10 миллионов, но это будет неправильно. Надо, чтобы команда росла по шагам», – объяснил тренер.

Единственного новичка сбора Леандро Андраде Кравченко назвал качественным усилением: по его словам, у вингера хватило нескольких теоретических занятий, чтобы понять требования штаба, а на поле это «очень сильный индивидуальный и очень интеллектуальный игрок».

Назвал Кравченко и тренеров, за которыми следит в мировом футболе: Франческо Фариоли из Порту, Сеска Фабрегаса из Комо и Луиса Энрике из ПСЖ.

Полное интервью смотрите на YouTube канале GG.Спорт.

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футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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