Шахтер – Кудровка. Прогноз Виктора Вацко на матч 1-го тура УПЛ

Старт сезона для действующего чемпиона УПЛ, коим является «Шахтер», волею жребия выдался весьма благоприятным. Команде Арды Турана не придется в первых же турах сходиться в лобовых дуэлях с другими претендентами на «золото» или еврокубковые места, а представится возможность проэкзаменовать недавних дебютантов лиги – «Кудровку» и «Эпицентр».

В первом туре соперником «Шахтера» станет «Кудровка». В этой игре «горняки» являются безоговорочным фаворитом. Сразу нужно отмечать, что лето-2026, в отличие от лета годичной давности, «горняки» с Ардой Тураном имели возможность посвятить планомерной подготовке к длинному сезону. Если сезон-2025/26 «Шахтер» начинал с квалификации еврокубков, то сейчас дончане уже имеют гарантированное место в основном этапе Лиги чемпионов, и могут спокойно готовиться к старту в этом турнире через матчи украинской Премьер-лиги.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании BETKING.

На летних сборах Арда Туран, что традиционно для этого специалиста, как следует «погонял» своих подопечных в аспекте физических нагрузок. В ряде товарищеских матчей «горняки» выглядели откровенно уставшими и, как иногда любят говорить сами футболисты, «наевшимися». Но без базовой физической подготовки выдать хороший сезон сложно, да и методы Турана в прошлом году себя уже показали, чтобы от них отказываться или как-то менять. Поэтому именно сейчас «Шахтер» постепенно будет набирать игровую форму и, вероятно, с каждым туром становиться все сильнее и сильнее.

Что выгодно отличает нынешний состав «Шахтера» от «Кудровки», так это стабильность. Никаких масштабных кадровых изменений у команды Турана летом не произошло. В коллектив влилось несколько новичков, но в остальном у «горняков» по-прежнему наблюдается отменная сыгранность и взаимопонимание на поле. А вот «Кудровка», как и многие команды современной УПЛ, в межсезонье пережила серьезные кадровые перемены. Прежде всего, стоит отмечать уход из команды в «Александрию» двух эффективных ветеранов – Александра Козака и Андрея Сторчоуса. И прямо сейчас утверждать, что «Кудровке» удалось равноценно заменить ушедших экс-лидеров не приходится.

Если на левом фланге атаки «Кудровка» номинально подписала двух интересных исполнителей в лице Сергея Стеня из «Вереса» и Ивана Петряка из «Шахтера», то вот в центральной зоне атаки хоть более-менее равноценной замены для Сторчоуса пока не видно и близко. Да и в целом, даже учитывая несколько очень интересных и пристойных летних подписаний, тренерскому штабу «Кудровки» во главе с Александром Протченко еще лишь предстоит собрать всех новобранцев, а также старожилов коллектива в единое целое, наиграть командные связи и научить добывать результат в непростых баталиях УПЛ.

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А то, что этот сезон будет крайне непростым для «Кудровки» вряд ли у кого-то вызывает хоть малейшие сомнения. В матче против «Шахтера» команде из Черниговской области вряд ли приходится рассчитывать не положительный результат, даже учитывая тот факт, что два последних товарищеских матча на летних сборах команда Турана завершила без забитых мячей.

В летних спаррингах и сама «Кудровка» не выглядела убедительно. Можно отметить победу команды Протченко над «Оболонью» (1:0), но также никуда не спрячешь и два показательных поражения – от «Левого Берега» (0:4) и «Колоса» (0:2). Так что с забитыми мячами у «Кудровки» пока не все так просто, и вряд ли «Шахтер» подходит на роль соперника, с которым ситуация может кардинально измениться.

С другой стороны, «горняки» после тяжелых в физическом плане сборов также не выглядят коллективом, который способен легко разорвать эшелонированную оборону оппонента. Скорее всего, в отчетном матче «Шахтер» сделает ставку на первый тайм – чтобы добиться максимально приемлемого для себя результата уже в стартовые 45 минут, де-факто закрыв исход поединка, а уже после перерыва спокойно доиграть матч до финального свистка, без лишних нервов и физических перегрузок.

Поэтому прогноз целесообразно будет соизмерить с результативностью игры в первом тайме. На BETKING коэффициент на то, что в первом тайме будет забито более 1,5 мячей равен 2,00. И такая ставка выглядит весьма логичной.

Для любителей же спрогнозировать точный счет традиционно сделаем свое предположение – «Шахтер» выиграет 3:0.