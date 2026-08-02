МАРЧЕНКО: «Я очень хочу сыграть на стадионе Украина в футболке Карпат»

Вратарь «Карпат» Денис Марченко прокомментировал победу над «Кривбассом» (4:1) в первом туре УПЛ и поделился ожиданиями от следующей игры.

– Денис, поздравляем с дебютом! Ты доволен тем, как все сложилось?

– Спасибо! Я давно ждал этого дня. Хотел сыграть за «Карпаты» в официальном матче. Слава Богу, мы сегодня победили и добились положительного результата. Сегодня можем еще отпраздновать, а завтра уже начнем подготовку к следующему матчу.

– Ты пропустил единственный гол с пенальти, хотя был близок к тому, чтобы отбить его.

– Мяч в воротах. Не имеет значения, угадал ли я направление полета. Самое главное – парировать пенальти, но я этого не сделал.

– До перерыва «Карпатам» было довольно непросто, но в начале второго тайма команда полностью изменила игру. Что произошло в перерыве?

– Я не знаю, в чем секрет. Считаю, что мы просто начали реализовывать свои моменты. В первом тайме нам этого не хватало. А во втором тайме начали качественнее работать в зоне завершения.

– Сигнал воздушной тревоги прервал матч при счете 4:1. Однако предстояло доиграть еще 20 минут. Не тяжело было не потерять концентрацию?

– Мы понимали всю серьезность ситуации. У нас был гандикап, однако мы стремились контролировать мяч. Знали, что «Кривбасс» пойдет вперед, и обязаны были сыграть внимательно и надежно.

– Для вратаря взаимодействие с защитниками очень важно. На каком уровне ваше взаимопонимание?

– Если честно, то у меня такое ощущение, будто я в этой команде уже несколько лет. У меня не было периода адаптации. Все пошло хорошо с первого дня. Благодарен коллективу за это.

– Впереди игра на домашнем стадионе.

– Я очень хочу сыграть на стадионе «Украина» в футболке «Карпат». Надо сказать, что сегодня мы чувствовали себя комфортно благодаря нашим болельщикам. Большое спасибо тем ребятам, которые преодолели этот непростой путь и создали такую атмосферу. Мы играем, в том числе, и для них.

Следующий матч «Карпаты» сыграют в понедельник, 10 августа, когда в рамках второго тура УПЛ примут во Львове ЛНЗ.