Хаби АЛОНСО: «Шрам после Реала у меня остался»

Новый тренер «Челси» Хаби Алонсо оценил этап карьеры в «Реале».

«К счастью, в моей профессиональной карьере не так много шрамов. Что ж, шрам после «Реала» у меня остался.

Теперь он зажил, и я очень рад и полон решимости насладиться этим следующим шагом так же, как и в начале своей карьеры в «Реале». Но нужно двигаться вперед.

Оглядываясь назад, я извлекаю пользу как из позитивных моментов, так и из того, что не получилось. Я был очень самокритичен, думая о том, что мог бы сделать лучше, потому что все определенно пошло не так, как ожидалось. Но нужно двигаться вперед к другим вещам.

Было много опыта, и мне пришлось адаптироваться, что-то работало, а что-то нет, как в плане игры, так и в плане управления игроками. Это смесь всего», – заявил испанец.

Хаби Алонсо был уволен в середине сезона после поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании.