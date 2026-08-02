«Не можем этого понять». Хаби Алонсо сделал важное заявление о Мудрике

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо поделился мнением по поводу будущего украинского вингера своей команды Михаила Мудрика, которому ранее отменили четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Да, мы рады – особенно за него, ведь, вероятно, мы не в состоянии понять, через что ему пришлось пройти за это время и как он сейчас чувствует себя, учитывая то, с чем ему пришлось справиться. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя частью команды, ведь он долгое время тренировался самостоятельно, и чтобы у него была поддержка от всех – от клуба, от партнеров по команде, от тренерского штаба – и, конечно, на это понадобится время. Итак, когда он присоединится к нам, мы увидим, как будут развиваться события.

Чтобы вернуть того Мудрика, каким он был раньше, понадобится время, но как только произойдет смена, дела начнут двигаться, и для него это огромное изменение. Он каждый день тренировался самостоятельно, и я думаю, что это было очень, очень тяжело, ведь он хотел играть в футбол, хотел быть частью команды, а ему так долго не разрешали это делать.

Теперь, когда это большое изменение произошло, дела будут двигаться дальше, и впоследствии мы увидим, будет ли это быстрее или медленнее, но мы должны это учитывать. Нам нужно подождать, еще рано делать выводы, чтобы увидеть, как он выглядит с точки зрения физической формы, с точки зрения игрового времени, необходимого для возвращения к игре, так что пока рано делать выводы», – цитирует Алонсо Hayters.

Ранее британский журналист Каве Солхекол заявил, что Мудрик поддерживал себя в очень хорошей форме.