«Не можем этого понять». Хаби Алонсо сделал важное заявление о Мудрике
Тренер Челси – о будущем украинского вингера
Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо поделился мнением по поводу будущего украинского вингера своей команды Михаила Мудрика, которому ранее отменили четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
«Да, мы рады – особенно за него, ведь, вероятно, мы не в состоянии понять, через что ему пришлось пройти за это время и как он сейчас чувствует себя, учитывая то, с чем ему пришлось справиться. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя частью команды, ведь он долгое время тренировался самостоятельно, и чтобы у него была поддержка от всех – от клуба, от партнеров по команде, от тренерского штаба – и, конечно, на это понадобится время. Итак, когда он присоединится к нам, мы увидим, как будут развиваться события.
Чтобы вернуть того Мудрика, каким он был раньше, понадобится время, но как только произойдет смена, дела начнут двигаться, и для него это огромное изменение. Он каждый день тренировался самостоятельно, и я думаю, что это было очень, очень тяжело, ведь он хотел играть в футбол, хотел быть частью команды, а ему так долго не разрешали это делать.
Теперь, когда это большое изменение произошло, дела будут двигаться дальше, и впоследствии мы увидим, будет ли это быстрее или медленнее, но мы должны это учитывать. Нам нужно подождать, еще рано делать выводы, чтобы увидеть, как он выглядит с точки зрения физической формы, с точки зрения игрового времени, необходимого для возвращения к игре, так что пока рано делать выводы», – цитирует Алонсо Hayters.
Ранее британский журналист Каве Солхекол заявил, что Мудрик поддерживал себя в очень хорошей форме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может перейти в «Страсбург»
Главные новости за 1 августа на Sport.ua