Британский журналист: «Мудрик – в очень-очень хорошей форме»
Каве Солхекол – о будущем украинского вингера
Ведущий корреспондент Sky Sports Каве Солхекол поделился мнением по поводу будущего украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, которому отменили четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
«Думаю, нам придется подождать с возвращением Мудрика на поле и посмотреть. Думаю, ему еще предстоит пройти долгий и трудный путь, чтобы восстановить игровую форму. Он уже два года не играл и не тренировался как следует.
Хотя, с другой стороны, он поддерживал себя в очень хорошей физической форме. Он тренировался без помощи других. У него были тренеры. Он даже нанимал вратарей. Он тренировался на поле не выступающего в АПЛ клуба в Западном Лондоне.
Ему не разрешили тренироваться на тренировочной базе «Челси», но неизвестно, сколько времени ему понадобится, чтобы вернуться. Я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем мы снова увидим его в составе «Челси» в Премьер-лиге.
Возможно, ему придется пойти в аренду куда-то, прежде чем вернуться в «Челси», но я считаю, что ему все еще есть что доказывать, ведь он был очень-очень дорогим приобретением для «Челси», и, по моему мнению, он сам признает, что с момента перехода в Премьер-лигу у него не все сложилось наилучшим образом», – сказал Солхекол в эфире Sky Sports.
Ранее спортивный врач объяснил, как удалось оправдать Мудрика.
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