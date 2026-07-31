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  4. Британский журналист: «Мудрик – в очень-очень хорошей форме»
Англия
31 июля 2026, 23:32 |
1365
0

Британский журналист: «Мудрик – в очень-очень хорошей форме»

Каве Солхекол – о будущем украинского вингера

31 июля 2026, 23:32 |
1365
0
Британский журналист: «Мудрик – в очень-очень хорошей форме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Ведущий корреспондент Sky Sports Каве Солхекол поделился мнением по поводу будущего украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, которому отменили четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Думаю, нам придется подождать с возвращением Мудрика на поле и посмотреть. Думаю, ему еще предстоит пройти долгий и трудный путь, чтобы восстановить игровую форму. Он уже два года не играл и не тренировался как следует.

Хотя, с другой стороны, он поддерживал себя в очень хорошей физической форме. Он тренировался без помощи других. У него были тренеры. Он даже нанимал вратарей. Он тренировался на поле не выступающего в АПЛ клуба в Западном Лондоне.

Ему не разрешили тренироваться на тренировочной базе «Челси», но неизвестно, сколько времени ему понадобится, чтобы вернуться. Я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем мы снова увидим его в составе «Челси» в Премьер-лиге.

Возможно, ему придется пойти в аренду куда-то, прежде чем вернуться в «Челси», но я считаю, что ему все еще есть что доказывать, ведь он был очень-очень дорогим приобретением для «Челси», и, по моему мнению, он сам признает, что с момента перехода в Премьер-лигу у него не все сложилось наилучшим образом», – сказал Солхекол в эфире Sky Sports.

Ранее спортивный врач объяснил, как удалось оправдать Мудрика.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига мельдоний Михаил Мудрик Челси
Антон Романенко Источник: Sky Sports
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