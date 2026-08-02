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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 21:11 | Обновлено 02 августа 2026, 21:12
203
0

Игрок Кривбасса: «Мы потеряли уверенность, а соперник этим воспользовался»

Джовани Герберт прокомментировал поражение от «Карпат»

02 августа 2026, 21:11 | Обновлено 02 августа 2026, 21:12
203
0
Игрок Кривбасса: «Мы потеряли уверенность, а соперник этим воспользовался»
Кривбасс. Джовани Герберт
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Панамский полузащитник «Кривбасса» Джовани Герберт подвел итоги домашнего матча первого тура УПЛ против «Карпат» – 1:4.

– Насколько обидно, что сегодня не удалось отметиться результативным действием?

– Если честно, моим намерением было забить сегодня. У нас была хорошая мобильность, мы создавали опасные моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Теперь моя задача – сделать все возможное, чтобы отличиться уже в следующем матче и помочь «Кривбассу» победить.

– Как считаешь, что стало переломным моментом в матче?

– После игры я сказал ребятам, что ключевым моментом стал второй пропущенный мяч. Когда счет стал 1:2, мы немного потеряли уверенность, а соперник этим воспользовался. Тем не менее могу сказать, что каждый из нас оставил на поле все силы.

– Какие выводы команда должна сделать после этого поединка?

– Каждый матч – это новый опыт. Мы постоянно учимся, делаем выводы и становимся сильнее. Эта игра тоже стала для нас важным уроком. В следующем матче нужно выходить на поле с еще большим желанием, характером и правильным настроем, чтобы показать свой максимум и добиться положительного результата.

Следующий матч «Кривбасс» проведет в воскресенье, 9 августа, когда в рамках второго тура УПЛ на выезде сыграет с «Зарей».

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Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
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