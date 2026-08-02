Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французы раскупили 80 000 билетов на дебютный матч Зидана во главе сборной
Франция
02 августа 2026, 18:49 | Обновлено 02 августа 2026, 18:50
586
0

Французы раскупили 80 000 билетов на дебютный матч Зидана во главе сборной

Возвращение легенды обещает быть жарким

02 августа 2026, 18:49 | Обновлено 02 августа 2026, 18:50
586
0
Французы раскупили 80 000 билетов на дебютный матч Зидана во главе сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Дебют Зинедина Зидана во главе сборной Франции уже бьет рекорды, хотя до него осталось еще два месяца.

Французские СМИ сообщают, что на первый домашний матч «Ле Бле» в Лиге Наций местные болельщики всего за сутки раскупили почти все билеты. Соперником французов в этом матче станет сборная Италии. До этого Франция также сыграет с Турцией (25 сентября) и Бельгией (28 сентября).

Встреча состоится 2 октября на стадионе «Стад де Франс», который вмещает 80 000 зрителей. Официальные аккаунты национальной сборной подтвердили, что билеты полностью распроданы.

Зидан сменил на посту главного тренера сборной Дидье Дешама, который возглавлял «Ле Бле» на протяжении последних 14 лет.

По теме:
Экс-форвард сборной Украины: «У Мальдеры не должно быть поблажек Мудрику»
«Делаю, что хочу». Менди продал трофей ЧМ-2018 и резко ответил критикам
Андреа Мальдера выступил с заявлением. Большая трагедия для футбола
Зинедин Зидан сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Лига наций билеты
Андрей Плыгун Источник: Goal.com
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украинских футболистов не учат думать»
Футбол | 02 августа 2026, 14:50 5
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украинских футболистов не учат думать»
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украинских футболистов не учат думать»

Эксперт призвал реформировать детский футбол

Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
Футбол | 02 августа 2026, 16:28 2
Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Футбол | 02.08.2026, 09:12
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Бокс | 01.08.2026, 18:33
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Футбол | 02.08.2026, 07:32
Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Решение принято. Определилась судьба Романа Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 03:55 22
Теннис
Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
31.07.2026, 16:17 4
Футбол
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 63
Футбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
01.08.2026, 02:17 10
Футбол
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
01.08.2026, 08:32 16
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 04:15 6
Теннис
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем