Французы раскупили 80 000 билетов на дебютный матч Зидана во главе сборной

Дебют Зинедина Зидана во главе сборной Франции уже бьет рекорды, хотя до него осталось еще два месяца.

Французские СМИ сообщают, что на первый домашний матч «Ле Бле» в Лиге Наций местные болельщики всего за сутки раскупили почти все билеты. Соперником французов в этом матче станет сборная Италии. До этого Франция также сыграет с Турцией (25 сентября) и Бельгией (28 сентября).

Встреча состоится 2 октября на стадионе «Стад де Франс», который вмещает 80 000 зрителей. Официальные аккаунты национальной сборной подтвердили, что билеты полностью распроданы.

Зидан сменил на посту главного тренера сборной Дидье Дешама, который возглавлял «Ле Бле» на протяжении последних 14 лет.